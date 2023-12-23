Четвертый и последний тур рождественской викторины RusDelfi. Участвуй и выигрывай!
В честь приближающегося Рождества и Нового года мы продолжаем нашу викторину на портале RusDelfi. Ее вопросы ждут вас ниже. Каждую неделю мы объявляем победителя, набравшего наибольшее количество баллов, и дарим ему приз от Ring Spa.
Ответить на пять вопросов второго тура викторины можно с субботы 23.12.23 до 20:00 понедельникa 25.12.23. Победитель будет объявлен в пятницу.
🌟 Всё о предстоящих праздниках: Потратьте совсем немного времени на поиск правильных ответов на наши каверзные вопросы (если думаете, что вам поможет Google, то вы ошибаетесь).
🎁 Еженедельные призы: Получите шанс выиграть cемейный билет в RING Spa.*
🏆 Главный приз: Боритесь за главный приз – Delfi Пакет на русском на год для вас и ваших друзей или семьи! Побеждает игрок, набравший наибольшее количество очков зa четыре недели!**
* В случае ничьей побеждает игрок, ответивший раньше.
** В случае ничьей потенциальным победителям предлагаются дополнительные вопросы.