Cмотрите, кто стал победителем третьего тура рождественской викторины от RusDelfi!

Правильные ответы на вопросы третьего тура:

Вопрос 1. Какие ранее не характерные для Эстонии животные с 2010-х годов все больше распространяются в нашей стране? 1. гиены 2. шакалы 3. гривистые волки 4. сурикаты

Комментарий: Хотя большинству шакалы знакомы скорее по сказкам Киплинга или египетским мифам, последние 10 лет эти животные все чаще встречаются в Эстонии. И на западном побережье, и у Чудского озера, и даже на островах. Вероятно, ареал распространения шакалов расширяется на север из-за глобального изменения климата.

Вопрос 2. Молодого лося, пришедшего в 2022 году в Эстонию из России, местные жители назвали? 1. Гриша 2. Валера 3. Эдик 4. Вова

Комментарий: Лосю, поселившемуся в лесном массиве на территории Кренгольма, местные жители дали имя Гриша. В честь кого, установить не удалось.

Вопрос 3.

Сколько видов животных обитают в эстонском зоопарке? 1. От 100 до 200 2. От 200 до 300 3. От 300 до 400 4. От 400 до 500

Комментарий: В таллиннском зоопарке около 350 видов животных.

Вопрос 4. По мнению зоолога Алексея Туровского, если на вас с дерева прыгает рысь, она хочет использовать вас в качестве...1. игрушки 2. ступеньки 3. обеда 4. партнера по брачным играм

Комментарий: Как объясняет зоолог, у рыси „слабый плечевой пояс, очень высокие ноги и совершенно крохотный хвост, от которого нет пользы в полёте или в прыжке“. Поэтому любой предмет, находящийся под деревом, она старается использовать в качестве ступеньки, чтобы безопасно спуститься на землю: „Лось, или трактор, или совершенно все равно что“.

Вопрос 5. Некоторое время назад в Эстонии была идея создания главной хоккейной команды страны, которая бы играла в КХЛ (но с обострением отношений с Россией, идея затухла). Команда должна была называться…1. Пантера 2. Тигр 3. Гепард 4. Рысь

Комментарий: Команду планировали назвать так же, как и один из самых известных финских клубов - „Ильвес“. То есть Рысь.

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