ГРАФИКИ | Экономические итоги года: что стало с инфляцией и куда летит ВВП?
Каким был уходящий год для жителей Эстонии? На этот вопрос лучше всего ответят цифры. Опираясь на данные Statistikaamet, RusDelfi наглядно показал, как изменилось экономическое положение в стране за год.
Первый показатель, на который мы обратим внимание, - индекс потребительских цен. Он выражает изменение цен на потребительские товары и услуги и в данном случае сравнивается с 1997 годом - показатель за тот год принимается за 100.
А как обстоят дела с зарплатами? В третьем квартале 2023 года средняя месячная брутто-зарплата по Эстонии составила 1812 евро. В годовом исчислении средняя зарплата в третьем квартале 2023 года выросла на 10,4%. Ровно год назад этот показатель был равен 1641 евро.
Медианная зарплата - показатель, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, - составила 1500 евро. Это на 11,2% больше, чем в том же квартале прошлого года.