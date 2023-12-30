ГРАФИКИ | Экономические итоги года: что стало с инфляцией и куда летит ВВП?

Первый показатель, на который мы обратим внимание, - индекс потребительских цен. Он выражает изменение цен на потребительские товары и услуги и в данном случае сравнивается с 1997 годом - показатель за тот год принимается за 100.

А как обстоят дела с зарплатами? В третьем квартале 2023 года средняя месячная брутто-зарплата по Эстонии составила 1812 евро. В годовом исчислении средняя зарплата в третьем квартале 2023 года выросла на 10,4%. Ровно год назад этот показатель был равен 1641 евро.

Медианная зарплата - показатель, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, - составила 1500 евро. Это на 11,2% больше, чем в том же квартале прошлого года.

Если посмотреть на распределение зарплат по стране, то регион с самыми высокими зарплатами - Харьюмаа. А вот меньше всего платят в Валга.