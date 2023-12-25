Новости Эстонии
25.12.2023, 12:51

Профессор Андрес Меритс: следующая пандемия обязательно будет, но мы не знаем, какой вирус станет ее причиной

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  • Из-за потепления климата у нас появятся виды насекомых, которые переносят вирусы опасных тропических заболеваний.

  • Мы стали недооценивать коронавирус.

  • Мы уже должны иметь определенное количество вакцин-кандидатов и лекарств-кандидатов для каждой группы вирусов.

В ближайшие годы самые опасные вирусы вряд ли дойдут до Эстонии, утешает профессор Андрес Меритс.
В ближайшие годы самые опасные вирусы вряд ли дойдут до Эстонии, утешает профессор Андрес Меритс.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Профессор Тартуского университета Андрес Меритс, специалист по прикладной вирусологии, опасается, что мы стали недооценивать коронавирус, вновь из рук вон плохо подготовились к сезону вирусных заболеваний, пишет издание Forte.

Профессор Андрес Меритс — один из тех ученых, которые на протяжении всей пандемии коронавируса, помогали людям осознать, что собой представляет новый и неизвестный вирус. Оставаясь верным научной работе, которой он занимается несколько десятилетий, профессор активно участвует в нескольких международных исследовательских группах по подготовке к новым пандемиям и уже разрабатывает лекарства-кандидаты для лечения заболеваний. Андрес Меритс шесть раз вакцинировался от коронавируса, по меньшей мере один раз переболел COVID-19.

По словам профессора, пандемия коронавируса со всей очевидностью показала, что у нас нет в запасе десятков лет, чтобы начинать совершенно с нуля разрабатывать новые вакцины и создавать лекарства.

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