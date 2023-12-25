Профессор Андрес Меритс: следующая пандемия обязательно будет, но мы не знаем, какой вирус станет ее причиной

Профессор Андрес Меритс — один из тех ученых, которые на протяжении всей пандемии коронавируса, помогали людям осознать, что собой представляет новый и неизвестный вирус. Оставаясь верным научной работе, которой он занимается несколько десятилетий, профессор активно участвует в нескольких международных исследовательских группах по подготовке к новым пандемиям и уже разрабатывает лекарства-кандидаты для лечения заболеваний. Андрес Меритс шесть раз вакцинировался от коронавируса, по меньшей мере один раз переболел COVID-19.