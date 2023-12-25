Профессор Андрес Меритс: следующая пандемия обязательно будет, но мы не знаем, какой вирус станет ее причиной(1)
Из-за потепления климата у нас появятся виды насекомых, которые переносят вирусы опасных тропических заболеваний.
Мы стали недооценивать коронавирус.
Мы уже должны иметь определенное количество вакцин-кандидатов и лекарств-кандидатов для каждой группы вирусов.
Профессор Тартуского университета Андрес Меритс, специалист по прикладной вирусологии, опасается, что мы стали недооценивать коронавирус, вновь из рук вон плохо подготовились к сезону вирусных заболеваний, пишет издание Forte.
Профессор Андрес Меритс — один из тех ученых, которые на протяжении всей пандемии коронавируса, помогали людям осознать, что собой представляет новый и неизвестный вирус. Оставаясь верным научной работе, которой он занимается несколько десятилетий, профессор активно участвует в нескольких международных исследовательских группах по подготовке к новым пандемиям и уже разрабатывает лекарства-кандидаты для лечения заболеваний. Андрес Меритс шесть раз вакцинировался от коронавируса, по меньшей мере один раз переболел COVID-19.