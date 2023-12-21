Банк Эстонии о планируемом кредите в 400 млн евро: государству следует избегать дополнительных постоянных расходов

В сентябре правительство сообщило, что в бюджете на 2025 год оставит пустую статью налоговых поступлений на 400 миллионов евро. О каких конкретно налогах может идти речь, должно было выясниться в ходе дебатов, однако, как недавно заявил министр финансов Март Вырклаэв, вместо повышения налогов правительство могло бы взять кредит.

В соответствии с подготовленным Банком Эстонии прогнозом, эстонская экономика будет восстанавливаться медленно, сказал вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик, а это означает, что бюджет будет более „напряженным“, чем предполагали три месяца назад. Как добавил Каазик, когда наблюдается спад экономики, правительство должно по мере сил стимулировать экономику денежными вливаниями, таков общий принцип. „Нынешний глубокий дефицит бюджета означает, что государство предлагает экономике поддержку: через различные траты (зарплаты и инвестиции) государство вкладывает в экономику больше денег, чем изымает в виде налогов и иных поступлений. Сегодня не стоит проблема слишком небольших затрат со стороны государства“, - сказал он.

Как добавил Каазик, бюджет Эстонии испытывает глубокий дефицит, который формировался годами. „Многие бюджетные расходы индексированы, то есть со временем они растут. По этой причине одного только экономического роста недостаточно для того, чтобы навести порядок в государственных финансах“, - сказал он. По словам вице-президента Банка Эстонии, в будущем ситуация с государственными финансами осложнится сильнее, чем оценивалось ранее, проценты по кредиту за государственный долг лягут тяжким бременем на государство и налогоплательщиков.

Поскольку в следующем году экономика Эстонии окажется в еще более слабом положении, планировать масштабные и быстрые урезания нецелесообразно, считает Каазик. „В любом случае следует избегать дополнительных постоянных государственных расходов, уже сейчас изыскивать возможности для сокращения бюджетного дефицита с 2025 года“, - считает он.