Праздники в Таллинне: как работает общественный транспорт и куда можно обратиться за медицинской помощью?
Таллиннский общественный транспорт в рождественские дни работает по воскресному расписанию. Вечером 31 декабря в связи с проведением концерта на площади Вабадузе район будет закрыт для движения транспорта, автобусы и троллейбусы будут направлены в объезд. После наступления Нового года, в первые часы 1 января будут работать многие маршруты, чтобы участники праздника смогли добраться до дома.
Общественный транспорт в рождественские праздники. В Рождественский сочельник, 24 декабря, в понедельник, 25 декабря, и во вторник, 26 декабря, Таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию.
Кроме того, Таллиннский городской транспорт 24 и 25 декабря запустит рождественский общественный транспорт, который будет работать на уникальных маршрутах, чтобы жители разных районов могли прокатиться. Проезд на праздничных автобусах, трамваях и троллейбусах бесплатный для всех. Точные маршруты и расписания: www.tlt.ee.
Изменения в работе общественного транспорта вечером 31 декабря. В связи с проведением праздничного концерта на площади Вабадузе с 21 часа 31 декабря до 2 часов ночи 1 января для движения будут закрыты Пярнуское шоссе на участке между ул. Суур-Карья и Сакала, бульвар Эстония на участке от Пярнуского шоссе до ул. Кентманни, а также бульвар Каарли между ул. Тынисмяги и Пярнуским шоссе. В связи с этим временно будут изменены маршруты общественного транспорта. С 21 часа и до конца 31 декабря в объезд будут направлены троллейбусные маршруты №1 и 3, а также автобусные маршруты №2, 3, 16, 21, 21B, 23, 24, 35, 40, 41, 41B, 42 и 67. Начиная с 23 часов и до конца дня будет остановлено движение трамваев на маршрутах №3, 4, 5.
Дополнительные отправления в новогоднюю ночь. 1 января 2024 года будет продлено время работы маршрутов общественного транспорта, обслуживающих основные направления, до 3 часов ночи. Дополнительные отправления запланированы на трамвайном маршруте №2. Троллейбусных маршрутах №1 и 3, на автобусных маршрутах №1, 5, 8, 18, 40, 42, 60 и 73.
Трамвайный маршрут № 2 (отправления с остановки „Хобуяама“):
· 2 в сторону Копли –00.40, 01.00, 01.20, 01.40, 02.00, 02.20, 02.40, 03.00
· 2 в сторону Суур-Паала –00:30, 00:50, 01.10, 01.30, 01.50, 02.10, 02.30, 02.50, 03.10
Троллейбусные маршруты № 1 и 3 (отправления с остановки „Тынисмяги“):
· 1 –00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45
· 3 –00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00
Автобусные маршруты № 1, 5, 8, 18, 40, 42, 60 и 73 (отправления из центра города):
· 1 –00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (с остановки „Эстония“ на бульваре Эстония)
· 5 –00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (с остановки „Виру“)
· 8 - 00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (с остановки „Балтийский вокзал“)
· 18 –00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (с остановки „Виру“)
· 40 –00.30, 00.40, 01.00, 01.20, 01.40, 02.00, 02.20, 02.40, 03.00 (с остановки „Эстония“ на бульваре Эстония)
· 42 –00.30, 00:45, 01.00, 01:15, 01.30, 01.45, 02.00, 02.15. 02.30, 02.45, 03.00 (с остановки „Эстония“ на Театральной площади)
· 60 –00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (с остановки „Хобуяама“)
· 73 –00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (с остановки „Виру“)
Отправления сквозных маршрутов должны происходить по предусмотренному графику в обоих направлениях из центра.
Информация о маршрутах, графиках и остановках на странице: transport.tallinn.ee.
В предстоящие праздники таллиннцы смогут обратиться за медицинской помощью в отделения неотложной помощи, также будут открыты Таллиннская стоматологическая клиника и дежурные аптеки, кроме того, продолжит работу справочный номер семейных врачей.
Все отделения неотложной помощи, а также Таллиннская скорая помощь обслуживают пациентов ежедневно в круглосуточном режиме. Вызвать скорую можно по номеру 112.
Таллиннская стоматологическая клиника (Тоомпуйестеэ, 4b) предлагает оказание первой стоматологической помощи 23 декабря с 9 до 15 часов; а с 24 по 26 декабря - с 9 до 14. Первую помощь оказывают врач и хирург. Поскольку прием ограничен, за получением первой помощи нужно обращаться в клинику с утра или забронировать визит по номеру 1920 или +372 612 1200. 31 декабря стоматологическая клиника работает с 9 до 14 часов, 1 января – с 10 до 14 часов.
Дежурные аптеки открыты круглосуточно по адресу Тынисмяги, 5 и Викерлазе, 19.
Проконсультироваться с врачом можно, позвонив на справочный номер семейных врачей 1220 или +372 634 6630.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.