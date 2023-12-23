ОБЗОР | В новом году цены точно повысятся. Читайте, в каких торговых сетях на сколько!

Глава отдела маркетинга Selver Юрг Самель сообщил Ärileht в сентябре, что продавцы единолично не понесут бремя повышения НДС на 2% , и каким-то образом его эффект дойдет и до прилавков магазинов. Он добавил, что из-за повышения ставки, цены на всю продукцию не изменятся единообразно - при изменении цен руководствуются принципами ценообразования, используемыми в компании.

„Таким образом, цена на некоторые продукты может вырасти более чем на 2%, а есть продукты, цена которых не будет изменена в качестве противовеса“, — пояснил тогда Самель. „Первые возможные новые цены начнут действовать с декабря, а большая часть изменений цен из-за повышения НДС произойдет в начале 2024 года“, - сказал он в сентябре.