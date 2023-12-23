Экономика
23.12.2023, 20:30

ОБЗОР | В новом году цены точно повысятся. Читайте, в каких торговых сетях на сколько!

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В конце декабря цены на некоторые товары могут быть в магазинах уже на 2% выше, чем раньше
В конце декабря цены на некоторые товары могут быть в магазинах уже на 2% выше, чем раньше
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

С нового года ставка НДС вырастет до 22% вместо прежних 20. В некоторых магазинах цены на отдельные товары в конце декабря изменятся или уже изменились. При этом есть и магазины, где повышение цен произойдет в январе или позже, пишет Delfi Ärileht.

Глава отдела маркетинга Selver Юрг Самель сообщил Ärileht в сентябре, что продавцы единолично не понесут бремя повышения НДС на 2% , и каким-то образом его эффект дойдет и до прилавков магазинов. Он добавил, что из-за повышения ставки, цены на всю продукцию не изменятся единообразно - при изменении цен руководствуются принципами ценообразования, используемыми в компании.

„Таким образом, цена на некоторые продукты может вырасти более чем на 2%, а есть продукты, цена которых не будет изменена в качестве противовеса“, — пояснил тогда Самель. „Первые возможные новые цены начнут действовать с декабря, а большая часть изменений цен из-за повышения НДС произойдет в начале 2024 года“, - сказал он в сентябре.

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