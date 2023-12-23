23.12.2023, 20:30
ОБЗОР | В новом году цены точно повысятся. Читайте, в каких торговых сетях на сколько!(15)
ФОТО: | Õhtuleht
С нового года ставка НДС вырастет до 22% вместо прежних 20. В некоторых магазинах цены на отдельные товары в конце декабря изменятся или уже изменились. При этом есть и магазины, где повышение цен произойдет в январе или позже, пишет Delfi Ärileht.
Глава отдела маркетинга Selver Юрг Самель сообщил Ärileht в сентябре, что продавцы единолично не понесут бремя повышения НДС на 2% , и каким-то образом его эффект дойдет и до прилавков магазинов. Он добавил, что из-за повышения ставки, цены на всю продукцию не изменятся единообразно - при изменении цен руководствуются принципами ценообразования, используемыми в компании.