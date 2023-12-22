Языковой скандал в Ратушной аптеке: детсадовцам запретили петь новогодние песни на русском(143)
Ратушная аптека в Старом городе давно стала местом, куда приходят на экскурсии и мастер-классы как дети, так и взрослые. Причем интерес высок особенно в зимние праздники. И если раньше аптеку посещали туристы, то сейчас — жители Эстонии, в том числе воспитанники детских садов, школьники и гимназисты. Перед Рождеством такую праздничную экскурсию организовали сотрудники одного из детских садов Таллинна. Но столкнулись с тем, что малышам в аптеке оказались не рады. Значит ли это, что в скором времени экскурсии в аптеке на русском языке исчезнут? В ситуации разбирался RusDelfi.
„Пение на русском неприемлемо“
Воспитатели одного из детских садов Таллинна (название сада редакции известно) вместе с детьми 3-5 лет посетили старейшую аптеку, расположенную на Ратушной площади. Дети находились в приподнятом настроении: они увидели чудесный рождественский рынок, оставили письмо Деду Морозу на елке, рассказывает педагог Светлана. „Средневековый интерьер аптеки тоже произвёл на детей впечатление. А уж самим изготавливать рождественский чай, перетирая сушёные травы в ступке, стало для детей самым увлекательным занятием“, — вспоминает она экскурсию по старому городу.
Светлана отмечает: о мероприятии договорились заранее, работники аптеки знали, что к ним на мастер-класс придут дети дошкольного возраста, так как гид готовил экскурсию на русском языке. „Изготовление чая проходило в подвальном помещении. Наверху шла обычная рабочая жизнь аптеки. Под влиянием праздничной атмосферы и в ожидании, когда их травяные сборы будут пересыпаны в именные пакетики, дети начали петь новогоднюю песню, — вспоминает Светлана и отмечает,— Наш детский сад — русскоязычный. Безусловно, дети в детском саду учат эстонский язык и песни на эстонском языке могут спеть вместе с учителем. Но для большинства из них родной язык -– русский, и они поют песенки, которые им понятнее и ближе“.