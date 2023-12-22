Языковой скандал в Ратушной аптеке: детсадовцам запретили петь новогодние песни на русском

Ратушная аптека в Старом городе давно стала местом, куда приходят на экскурсии и мастер-классы как дети, так и взрослые. Причем интерес высок особенно в зимние праздники. И если раньше аптеку посещали туристы, то сейчас — жители Эстонии, в том числе воспитанники детских садов, школьники и гимназисты. Перед Рождеством такую праздничную экскурсию организовали сотрудники одного из детских садов Таллинна. Но столкнулись с тем, что малышам в аптеке оказались не рады. Значит ли это, что в скором времени экскурсии в аптеке на русском языке исчезнут? В ситуации разбирался RusDelfi.