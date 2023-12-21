Роковой пожар: пожилой мужчина пытался осветить комнату свечами и согреться

Главный инспектор службы надзора за безопасностью Северного спасательного центра Арманд Юргенсон рассказал, что в помещении, вероятно, горели свечи для освещения и, в некоторой степени, тепла, поскольку в доме не было электричества.

„Это стало причиной пожара в комнате, и огонь быстро распространился на остальную часть дома. В доме не было дымового датчика, который бы предупредил о пожаре“, - сказал он.

Мужчина проживал в дачном районе деревни Каазику. Здесь можно увидеть все – есть как старые здания советских времен, так и более новые, построенные только в последние десятилетия.

В прошлую пятницу, общаясь с местными в деревенском магазине, корреспондент Delfi выяснил, что пожилой мужчина много лет жил один в своем ветхом доме. Когда-то у него была семья, но на его отношениях с близкими отразилась теплая дружба с зеленым змием.

Почти каждое утро мужчина ходил в деревенский магазин и покупал там в основном пиво, иногда и что-то покрепче. Плюс ко всему, он, вероятно, инвестировал в выпивку социальные пособия. В теплую погоду он сидел со своей компанией на остановке, в двадцати метрах от магазина.

„Он был пьяницей, но, по крайней мере, доброжелательным человеком“, — сказала молодая женщина, идущая с маленьким ребенком. „И тихим“, продолжила она и отметила, что мужчина не затеивал ссор и всегда здоровался.

Частая причина пожаров со смертельным исходом

Спасатели подчеркивают, что ни в коем случае нельзя оставлять горящие свечи без присмотра. „К сожалению, халатность в использовании открытого огня в зимний период зачастую является причиной возникновения пожаров со смертельным исходом. Необходимо соблюдать осторожность при установке свечей. Следует использовать основу из негорючего материала и следить за тем, чтобы рядом со свечой не было легковоспламеняющихся предметов или тканей. Выходя из дома, свечу всегда нужно гасить“, — говорит Юргенсон.