Рийгикогу принял три связанных с помощью Украине решения

Рийгикогу принял решение, согласно которому Эстония обязуется участвовать в покрытии расходов по уплате процентов по кредиту, предоставленному Украине.

Второе решение увеличивает участие Эстонии в Банке развития Совета Европы почти на 10 млн евро.

Третье решение предоставляет государственную гарантию Европейскому инвестиционному банку в размере 10 миллионов евро на поддержку восстановления Украины.

Против этих решений голосовали депутаты от EKRE и внефракционный депутат Калле Грюнталь.

На прошлой неделе парламентская фракция EKRE заявила, что готова частично отказаться от обструкции, если коалиция проявит готовность искать компромисс по политическим вопросам.

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