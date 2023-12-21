А вам заказы вовремя пришли? Департамент защиты прав потребителей провел проверку работы интернет-магазинов

Как известно, в ноябре проходит „черная пятница“ - начало многочисленных скидочных кампаний и подготовки к покупке подарков на Рождество. Поэтому увеличивается количество покупок, сделанных в интернет-магазинах. При указании срока доставки должна учитываться дополнительная нагрузка, вызванная увеличением количества покупок.

Использование продавцами недостоверной коммерческой практики и введение потребителей в заблуждение при совершении покупок путем обещания коротких сроков доставки, которые на самом деле не могут быть выполнены, является незаконным. Продавец обязан предоставлять правдивую информацию, поэтому создавать ложное впечатление о наличии товара запрещено.

Чтобы убедиться в реалистичности сроков доставки, 14 ноября этого года TTJA произвел проверку, сделав покупки в 28 интернет-магазинах, которые допускали короткие сроки доставки - от одного дня до недели. Из 28 интернет-магазинов 26 доставили товар в указанный срок. Посылки, которые были доставлены с опозданием, обещали доставить в течение 1-3 рабочих дней, но в действительности одна посылка пришла через 2 дня после обещанного срока, а другая - через 14 дней после обещанного срока. Причина задержек заключалась в том, что почтоматы были перегружены. Хотя потребители обращались в TTJA по поводу несвоевременной доставки, приятно отметить, что в ходе проверки было выявлено, что количество случаев несвоевременной доставки было минимальным.

Помимо правильных сроков доставки, продавцы должны соблюдать и ряд других требований, которые перечислены в одностраничном электронном руководстве для продавцов, выпущенном TTJA. В нем изложены основные требования, которые должны соблюдать продавцы в своей деятельности. С руководством можно ознакомиться здесь .

TTJA благодарит всех продавцов, которые соблюдают требования, и призывает продолжать свою торговую деятельность в честном ключе.

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