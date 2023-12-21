„Не дарите мошенникам рождественские подарки“. По всей Эстонии снова активизировались псевдополицейские(7)
За сутки несколько жителей Вильяндимаа и Вырумаа получили звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками полиции. Таким образом у людей пытаются выманивать личные данные, пин-коды, а затем и их денежные средства. К сожалению, в результате этого обзвона два человека потеряли весьма солидные суммы со своих счетов.
Руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь сообщил, что за одни сутки, 19 декабря, в Южной Эстонии было зафиксировано три сообщения о таких звонках. „Проживающий в Вырумаа мужчина получил такой звонок. Говорящий на русском языке мошенник представился сотрудником полиции и поделился информацией о сомнительных транзакциях на счете мужчины. Мошенник также отправил фотографию своего удостоверения, которое является фальшивкой. Для остановки транзакции мужчину попросили предоставить свой личный код и ввести пароль для получения доступа к Smart-ID. К сожалению, мужчина из Вырумаа попался на удочку обманщиков, сделал то, о чем его попросили. В результате он потерял 555 евро со своего счета. Потерпевший обратился в банк, закрыл свой счет и поменял все пароли, после чего обратился и в полицию,“ - разъяснил Сассь.
По его словам, мошенники с похожими методами также пытались заполучить деньги двух жителей Вильяндимаа. „В первом случае мошенник, выдававший себя за полицейского, случайно позвонил настоящему сотруднику полиции, и долгого разговора не получилось. Мошенник сам прервал звонок, как только понял, кому позвонил. Однако во втором случае мошенникам удалось выманить приличную сумму денег из рук жительницы Вильяндимаа“, - сказал руководитель отделения.
„Еще в одном случае русскоговорящий преступник позвонил женщине, проживающей в Вильяндимаа, представился сотрудником полиции и спросил, почему она не пришла в отделение полиции. Женщине также сообщили, что на ее банковском счете были подозрительные операции и чтобы избежать потери средств, ей следует перевести деньги со своего счета на другой защищенный расчетный счет. Мошенники умело обвели женщину вокруг пальца, и в результате долгих разъяснений женщина самостоятельно перевела со своего счета 5000 евро на счет в иностранном банке, номер которого ей дали мошенники. Как только женщина поняла, что это мошенничество, то обратилась в банк. К сожалению, перевод, совершенный как срочный платеж, отменить не удалось. Потерпевшая сменила пароли и обратилась в полицию“, - объяснил Сассь.
По словам руководителя полицейского участка, очень печально, что столько людей потеряли крупные суммы всего за один день. „Я прошу всех быть предельно осторожными при совершении банковских операций и очень критично относиться к звонкам предполагаемых полицейских или сотрудников банка. Полицейские и сотрудники банка не говорят только по-русски, если клиент об этом специально не просит. Также сотрудники никогда не спрашивают персональные данные людей и не просят их где-либо ввести пароли от ID-карты или Smart ID“, - пояснил Маргус Сассь.
Он также добавил, что не стоит быть слишком вежливыми, когда речь идет о навязчивых и манипулятивных звонках. „Если кто-то позвонит и представится сотрудником полиции или сотрудником какой-либо другой компании и это покажется вам подозрительным, решительно кладите трубку. Если вы попались на удочку мошенника и перевели куда-то деньги, или же дали мошенникам возможность получить доступ к вашим деньгам, то необходимо учитывать, что вы скорее всего никогда не получите эти деньги обратно. Каждый человек сам несет ответственность за внимательный и бережный подход к своим финансам. Пожалуйста, не дарите такие рождественские подарки мошенникам во время праздников“, - подчеркнул Сассь.
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