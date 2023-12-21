„Не дарите мошенникам рождественские подарки“. По всей Эстонии снова активизировались псевдополицейские

Руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь сообщил, что за одни сутки, 19 декабря, в Южной Эстонии было зафиксировано три сообщения о таких звонках. „Проживающий в Вырумаа мужчина получил такой звонок. Говорящий на русском языке мошенник представился сотрудником полиции и поделился информацией о сомнительных транзакциях на счете мужчины. Мошенник также отправил фотографию своего удостоверения, которое является фальшивкой. Для остановки транзакции мужчину попросили предоставить свой личный код и ввести пароль для получения доступа к Smart-ID. К сожалению, мужчина из Вырумаа попался на удочку обманщиков, сделал то, о чем его попросили. В результате он потерял 555 евро со своего счета. Потерпевший обратился в банк, закрыл свой счет и поменял все пароли, после чего обратился и в полицию,“ - разъяснил Сассь.

По его словам, мошенники с похожими методами также пытались заполучить деньги двух жителей Вильяндимаа. „В первом случае мошенник, выдававший себя за полицейского, случайно позвонил настоящему сотруднику полиции, и долгого разговора не получилось. Мошенник сам прервал звонок, как только понял, кому позвонил. Однако во втором случае мошенникам удалось выманить приличную сумму денег из рук жительницы Вильяндимаа“, - сказал руководитель отделения.