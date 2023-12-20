Новости Эстонии
20.12.2023, 21:22

Ляэнеметс и Цахкна о словах Вырклаэва: раз оказалось, что договоренности по бюджетной стратегии нет - обсуждение открыто

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Лаури Ляэнеметс
Лаури Ляэнеметс
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

По мнению лидеров социал-демократов и Eesti 200, сделанное во вторник заявление министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ) положило начало пересмотру четырехлетней бюджетной стратегии, пишет Rus.ERR.

В конце сентября правительство наравне с проектом госбюджета на 2024 год утвердило и четырехлетнюю бюджетную стратегию, в которой были заложены 400 млн евро за счет роста налогов в 2025 году. При этом в коалиции так и не договорились, какие налоговые ставки будут повышены, и оставили соответствующую строку пустой.

Во вторник, 19 декабря, в свете негативного экономического прогноза Банка Эстонии глава Минфина не исключил отмены повышения налогов в 2025 году и покрытия образовавшейся в бюджете бреши за счет кредита.

Партнеры реформистов по правящему союзу расценили заявление главы Минфина как возможность для возобновления переговоров по бюджетной стратегии.

„Да, это было неожиданно, в коалиции об этом не говорили, даже вскользь. Но, поскольку министр финансов представляет точку зрения Партии реформ, то мы относимся к этому серьезно. Поэтому бюджетная стратегия по-прежнему открыта, а это значит, что можно вносить любые предложения, и мы, по сути, вернулись в исходную точку по всем нашим налоговым договоренностям“, - заявил лидер социал-демократов и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Подробнее - на Rus.ERR.ee.

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