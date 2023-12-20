Ляэнеметс и Цахкна о словах Вырклаэва: раз оказалось, что договоренности по бюджетной стратегии нет - обсуждение открыто

В конце сентября правительство наравне с проектом госбюджета на 2024 год утвердило и четырехлетнюю бюджетную стратегию, в которой были заложены 400 млн евро за счет роста налогов в 2025 году. При этом в коалиции так и не договорились, какие налоговые ставки будут повышены, и оставили соответствующую строку пустой.

Во вторник, 19 декабря, в свете негативного экономического прогноза Банка Эстонии глава Минфина не исключил отмены повышения налогов в 2025 году и покрытия образовавшейся в бюджете бреши за счет кредита.

Партнеры реформистов по правящему союзу расценили заявление главы Минфина как возможность для возобновления переговоров по бюджетной стратегии.

„Да, это было неожиданно, в коалиции об этом не говорили, даже вскользь. Но, поскольку министр финансов представляет точку зрения Партии реформ, то мы относимся к этому серьезно. Поэтому бюджетная стратегия по-прежнему открыта, а это значит, что можно вносить любые предложения, и мы, по сути, вернулись в исходную точку по всем нашим налоговым договоренностям“, - заявил лидер социал-демократов и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.