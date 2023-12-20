Глава Bigbank: не стоит покупать рождественские подарки в кредит

„Разумеется, пожелание воздержаться от неразумных трат – это совет, который легко давать, но, чисто по-человечески, ему трудно следовать“, — говорит Йонна Пехтер. Если в семье напряжённо с финансами и, чтобы свести концы с концами, постоянно приходится что-то комбинировать и планировать доходы с расходами, — поддаться искушению накупить подарков особенно опасно. „Вслед за рождественскими восторгами и радостью потянутся месяцы, когда процентная нагрузка может стать последней соломинкой, переломившей хребет верблюду, а в данном случае — семейному бюджету“.

Независимо от того, какие проценты указаны на рекламном плакате, по словам Пехтер, важно увидеть написанную в предложении мелким шрифтом ставку общей затратности кредита. „Рассрочка или микрозайм - услуга не из дешевых, и пользоваться ею имеет смысл в тех случаях, когда покупка действительно необходима семье — например, для замены неожиданно сломавшегося жизненно важного бытового прибора“, — напоминает Пехтер потребителям, насколько важно обращать внимание на то, что в подобных договорах о финансировании написано мелким шрифтом.

По словам руководителя банка, в случае „обычного“ потребительского кредита общая затратность может превышать 20% в год, а в случае рассрочки — даже 30%. „Если, имея в виду конкретного коммерсанта, есть хоть малейшая возможность запросить кредитное предложение в нескольких разных банках, это обязательно надо сделать“, — подчёркивает руководитель Bigbank Eesti.