Глава Bigbank: не стоит покупать рождественские подарки в кредит(1)
В период рождественских праздников самое главное в финансовой грамотности – помнить, что как бы сильно ни хотелось порадовать детей, близких или друзей, ни один подарок не стоит того, чтобы брать деньги для его покупки в кредит, говорит руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер.
„Разумеется, пожелание воздержаться от неразумных трат – это совет, который легко давать, но, чисто по-человечески, ему трудно следовать“, — говорит Йонна Пехтер. Если в семье напряжённо с финансами и, чтобы свести концы с концами, постоянно приходится что-то комбинировать и планировать доходы с расходами, — поддаться искушению накупить подарков особенно опасно. „Вслед за рождественскими восторгами и радостью потянутся месяцы, когда процентная нагрузка может стать последней соломинкой, переломившей хребет верблюду, а в данном случае — семейному бюджету“.
Независимо от того, какие проценты указаны на рекламном плакате, по словам Пехтер, важно увидеть написанную в предложении мелким шрифтом ставку общей затратности кредита. „Рассрочка или микрозайм - услуга не из дешевых, и пользоваться ею имеет смысл в тех случаях, когда покупка действительно необходима семье — например, для замены неожиданно сломавшегося жизненно важного бытового прибора“, — напоминает Пехтер потребителям, насколько важно обращать внимание на то, что в подобных договорах о финансировании написано мелким шрифтом.
По словам руководителя банка, в случае „обычного“ потребительского кредита общая затратность может превышать 20% в год, а в случае рассрочки — даже 30%. „Если, имея в виду конкретного коммерсанта, есть хоть малейшая возможность запросить кредитное предложение в нескольких разных банках, это обязательно надо сделать“, — подчёркивает руководитель Bigbank Eesti.
Пехтер считает, что самое главное — суметь обуздать сиюминутные эмоции. Совсем другое дело — тщательно обдуманные финансовые решения. „Если покупка необходимой вещи, например, новой стиральной машины или компьютера, была давно запланирована и её приурочили к праздникам, чтобы максимально воспользоваться различными кампаниями и скидками, в этом нет ничего плохого. Я говорю о внезапных желаниях, которым так легко поддаться, например, имея вполне нормальный, хороший телевизор, взять кредит и заменить его на новый с большей диагональю“, — призывает Пехтер контролировать и обдумывать свои расходы и добавляет, что Bigbank со своей стороны откажется от активной рекламы в СМИ потребительских кредитных продуктов до и во время праздников.