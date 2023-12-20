Финансовая инспекция выписала известной кредитной фирме крупный штраф
Финансовая инспекция оштрафовала выдающую быстрые кредиты фирму Invest in OÜ на 16 000 евро за то, что та не предоставляла надзорному органу регулярные отчеты в установленный срок.
По закону Invest in OÜ должна представлять отчеты Финансовой инспекции в течение одного месяца после окончания отчетного периода. Поскольку Invest in OÜ существенно нарушала это обязательство в течение полутора лет, то, согласно статье 96 Закона о кредитных организациях и посредниках, предприятие должно выплатить штраф в размере 16 000 евро.
Максимальный штраф для юридического лица на момент нарушения составлял 32 000 евро.
Invest in OÜ может оспорить это решение в установленном законом порядке.
Кредиты под залог
Компания Invest in OÜ была основана в 2011 году, и ее основной деятельностью является кредитование. Компании принадлежат сайты www.kiirautolaen.ee и www.hupoteeklaen.ee.
Членами правления являются Дмитрий Чистяков и Михаил Чистяков.
В годовом отчете Invest in OÜ за 2022 финансовый год говорится, что компания предоставляет кредиты под залог ипотеки и транспортных средств. Целью на 2023 год является увеличение кредитного портфеля за счет привлечения новых клиентов и проектов.
В 2022 году доход от продаж компании составил 0 евро, а чистая прибыль сократилась на четверть - с 140 000 евро до 101 000 евро.
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