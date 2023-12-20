Финансовая инспекция выписала известной кредитной фирме крупный штраф

По закону Invest in OÜ должна представлять отчеты Финансовой инспекции в течение одного месяца после окончания отчетного периода. Поскольку Invest in OÜ существенно нарушала это обязательство в течение полутора лет, то, согласно статье 96 Закона о кредитных организациях и посредниках, предприятие должно выплатить штраф в размере 16 000 евро.

Максимальный штраф для юридического лица на момент нарушения составлял 32 000 евро.

Invest in OÜ может оспорить это решение в установленном законом порядке.

Кредиты под залог

Компания Invest in OÜ была основана в 2011 году, и ее основной деятельностью является кредитование. Компании принадлежат сайты www.kiirautolaen.ee и www.hupoteeklaen.ee.

Членами правления являются Дмитрий Чистяков и Михаил Чистяков.

В годовом отчете Invest in OÜ за 2022 финансовый год говорится, что компания предоставляет кредиты под залог ипотеки и транспортных средств. Целью на 2023 год является увеличение кредитного портфеля за счет привлечения новых клиентов и проектов.

В 2022 году доход от продаж компании составил 0 евро, а чистая прибыль сократилась на четверть - с 140 000 евро до 101 000 евро.

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