Вырклаэв: ситуация с Elektrilevi далека от нормальной

Министр финансов ответил, что электричество должно быть доступно в домах и ситуация с Elektrilevi в последние месяцы далека от нормальной. По его словам, тот факт, что один снегопад может доставить столько неудобств – люди сидят в темноте, сбои в электроснабжении происходят по десять раз в день или на протяжении длительного периода, – представляет серьезную проблему. „Должен признать, что сам столкнулся со всем вышеперечисленным и это существенно нарушает привычный быт“, – сказал Вырклаэв.

Министр отметил, что он встретился с руководителями Elektrilevi и Eesti Energia, которые представили обзор причин перебоев в электроснабжении. „Elektrilevi в первую очередь направила свои усилия на низковольтные линии, и число аварий со временем существенно сократилось. В кабелях низковольтных линий также стало заметно больше воздуха, что уже позволяет сократить число аварий, связанных с падением на линию каких-либо предметов“, – сказал Вырклаэв. Он добавил, что основные проблемы связаны со средним напряжением, где используются т. н. проволоки. „Коридоры линий – недостаточной ширины, деревья падают на провода. Можно сказать, что мы столкнулись со сложными погодными условиями, но на деле речь идет об обычной зиме – снегопады случаются и деревья могут под тяжестью выпавшего снега упасть на провода, – и уже линия электропередачи повреждена или вовсе загорелась. Люди остаются без электричества, и так по всей Эстонии“.

Вырклаэв пояснил, что Elektrilevi планировала в 2023–2024 гг. очистить всю территорию вдоль линий электропередач, но ввиду повышения цен и нехватки рабочей силы этот план не был выполнен. „Их подтвержденный план заключается в повышении темпов осуществления этих процессов. И они это делают. Я также попросил их об этом, – подчеркнул он. – Жители Эстонии должны иметь нормальное электроснабжение, особенно в экстремальных погодных условиях“.