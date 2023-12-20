В крупнейшем лагере Enerhack для 300 девочек осталось несколько мест. Он стартует в первые дни нового года

„Мы очень довольны темпом регистрации. Наблюдается стабильный интерес со стороны родителей, что подтверждает популярность нашего лагеря как во время летних, так и зимних каникул“, - не скрывает эмоций руководитель по развитию проекта Enerhack Алеся Нехожина.

В прошлом году детские лагеря Enerhack пользовались огромным успехом, сотни родителей отправляли заявки для своих детей в первые же часы после начала регистрации. Работа в лагере ведется на двух языках - эстонском и русском.

„Во время зимних каникул конкуренция среди лагерей высока. Наш лагерь, ориентированный на темы энергетики и инженерии, выделяется, благодаря неформальной обстановке обучения и акценту на практических и наглядных опытах для детей. Также у нас есть возможность получить знания как от научных сотрудников университета, так и от приглашенных лекторов - например, в этом году нас посетит президент Эстонии Алар Карис, а также топовые женщины-инженеры энергетической сферы из Eesti Energia, Utilitas, Adven и других компаний. Этот подход позволяет нам привлекать родителей и оставаться конкурентоспособными в этом насыщенном времени зимних каникул“, - признается Нехожина.

Помимо президента Эстонии и специалистов в области энергетики в работе лагеря примут участие послы США, Великобритании и Швеции. В прошлых проектах Enerhack участвовали президент Эстонии Керсти Кальюлайд, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, а также министры Кристина Каллас и Пирет Хартман.

„В этом году мы ввели символическую плату за питание (5 евро в день), чтобы обеспечить более справедливую регистрацию в лагерь и гарантировать доступ более заинтересованным детям и их родителям. Что касается питания, мы предлагаем небольшой утренний перекус по приходу участников в лагерь, обычно это фрукты и, в зимний период, эстонское рождественское печенье „piparkook“. Кроме того, в программе лагеря предусмотрен горячий обед, учитывающий пищевые предпочтения и потребности детей, - говорит Нехожина.

Более подробно о работе лагеря ЗДЕСЬ.

Для справки: Enerhack - команда энтузиастов, которые объединили свой опыт и навыки, чтобы повышать осознанность как детей, так и взрослых в области энергетики. Команда объединилась в 2021 году и за полтора года провела более 20 проектов: бесплатный энергетический лагерь для 1500 детей; 30 курсов для более чем 700 инженеров (с участием 89 топ-лекторов из 25 стран - Эстония, Скандинавия, Европа, Азия, Ближний восток); уроки по энергетике в двух школах (Таллинн и Нарва); 10 учебных занятий (по энергетике) для детей; 25 экскурсий детей на энергетические объекты по всей Эстонии. Больше информации на https://enerhack.org/