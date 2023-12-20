В крупнейшем лагере Enerhack для 300 девочек осталось несколько мест. Он стартует в первые дни нового года
Со 2 по 7 января в кампусе Таллинского технического университета образовательный проект Enerhack проведет бесплатный детский лагерь по энергетике, в котором примут участие 300 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Причем все они будут девочками. Для желающих пройти регистрацию остались последние несколько мест.
„Мы очень довольны темпом регистрации. Наблюдается стабильный интерес со стороны родителей, что подтверждает популярность нашего лагеря как во время летних, так и зимних каникул“, - не скрывает эмоций руководитель по развитию проекта Enerhack Алеся Нехожина.
В прошлом году детские лагеря Enerhack пользовались огромным успехом, сотни родителей отправляли заявки для своих детей в первые же часы после начала регистрации. Работа в лагере ведется на двух языках - эстонском и русском.
„Во время зимних каникул конкуренция среди лагерей высока. Наш лагерь, ориентированный на темы энергетики и инженерии, выделяется, благодаря неформальной обстановке обучения и акценту на практических и наглядных опытах для детей. Также у нас есть возможность получить знания как от научных сотрудников университета, так и от приглашенных лекторов - например, в этом году нас посетит президент Эстонии Алар Карис, а также топовые женщины-инженеры энергетической сферы из Eesti Energia, Utilitas, Adven и других компаний. Этот подход позволяет нам привлекать родителей и оставаться конкурентоспособными в этом насыщенном времени зимних каникул“, - признается Нехожина.
Помимо президента Эстонии и специалистов в области энергетики в работе лагеря примут участие послы США, Великобритании и Швеции. В прошлых проектах Enerhack участвовали президент Эстонии Керсти Кальюлайд, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, а также министры Кристина Каллас и Пирет Хартман.
„В этом году мы ввели символическую плату за питание (5 евро в день), чтобы обеспечить более справедливую регистрацию в лагерь и гарантировать доступ более заинтересованным детям и их родителям. Что касается питания, мы предлагаем небольшой утренний перекус по приходу участников в лагерь, обычно это фрукты и, в зимний период, эстонское рождественское печенье „piparkook“. Кроме того, в программе лагеря предусмотрен горячий обед, учитывающий пищевые предпочтения и потребности детей, - говорит Нехожина.
Более подробно о работе лагеря ЗДЕСЬ.
Для справки: Enerhack - команда энтузиастов, которые объединили свой опыт и навыки, чтобы повышать осознанность как детей, так и взрослых в области энергетики. Команда объединилась в 2021 году и за полтора года провела более 20 проектов: бесплатный энергетический лагерь для 1500 детей; 30 курсов для более чем 700 инженеров (с участием 89 топ-лекторов из 25 стран - Эстония, Скандинавия, Европа, Азия, Ближний восток); уроки по энергетике в двух школах (Таллинн и Нарва); 10 учебных занятий (по энергетике) для детей; 25 экскурсий детей на энергетические объекты по всей Эстонии. Больше информации на https://enerhack.org/