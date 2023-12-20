Банк SEB продолжает работать в России

„Мы предлагаем различные услуги клиентам банковских и финансовых учреждений компаний на нашем внутреннем рынке“, - сообщается в разделе „SEB в России“ и в качестве дополнительной информации указывается: „В нынешних условиях для SEB нецелесообразно продолжать деятельность в России, поэтому SEB начал сворачивать ее. Это будет сделано ответственным и упорядоченным образом в соответствии с нормативными и юридическими обязательствами“.

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций SEB Eesti Сильвер Воху рассказал ERR, что группа завершает свою деятельность в России и ее цель состоит в том, чтобы полностью прекратить работу в России: „У SEB есть офис только в Санкт-Петербурге, чтобы помочь своим немногочисленным клиентам уйти с российского рынка“.

Воху также отправил ERR официальное объяснение SEB Group: „Мы хотели бы подчеркнуть, что деятельность SEB в России ориентирована только на поддержку работающих в стране дочерних компаний скандинавских, немецких и британских бизнес-клиентов, и SEB не вел бизнес-деятельности, направленной на местные компании, учреждения или частных лиц. Кредитный портфель на нуле. Новых кредитов банк не выдает. Старые кредиты полностью погашены клиентами“.

По словам Воху, государственные нормативно-правовые процедуры и требования делают полное закрытие банка более сложным и трудоемким: „Это может занять неизвестное количество времени. Направление чёткое - банк закроется в России. Но план состоит в том, чтобы сделать это в соответствии с целями и правилами“.

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