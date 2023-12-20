Цахкна: мы не поддерживали повышение налогов, нужны дебаты

По его мнению, теперь правительство должно взглянуть на всю бюджетную стратегию и разработать новый экономический план. Как отмечает Цахкна, такой план министр экономики Тийт Рийсало (Eesti 200) уже готовит.

„Эстония нуждается в реформах, изменениях в бизнес-среде, инвестиционной среде. Я готов взять кредит, если наша жизнь в действительности станет лучше. Бизнес-среда станет лучше, инвестиции должны выйти на новый уровень“, — сказал Цахкна Delfi.

Он предположил, что, скорее всего, до этого министр финансов не хотел своим предложением инициировать переосмысление всей прежней финансовой политики правительства.

„Большой вопрос для меня заключается в том, что имел сейчас в виду министр финансов под тем, что мы не будем заниматься проблемой [400-миллионного дефицита] и возьмем на покрытие текущих расходов кредит, как это делали предыдущие правительства, что по сути означает бегство от проблемы, — сказал Цахкна. — В таком случае я не готов брать кредит на текущие расходы и ничего не менять. Эстония нуждается в реформах“.

Цахкна добавил, что он уже давно ждет начала новых дебатов по вопросам финансовой политики. „Мы не поддерживали повышение налогов. Любые открытые конструктивные дебаты крайне необходимы“.

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