Исследование сточных вод показало, какие наркотики употребляют жители эстонских городов

Содержание МДМА и метадона остается на августовском уровне. По сравнению с предыдущим исследованием сточных вод больше всего метамфетамина было обнаружено в Нарве.

Самым распространенным веществом в Эстонии остается конопля, хотя показатели немного снизились по сравнению с летом, за исключением Нарвы. Кроме Нарвы, высокие показатели по конопле были зафиксированы в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, Пярну и Таллинне.

По амфетамину, который является вторым по популярности наркотиком в Эстонии, лидируют Ахтме и Маарду.

На третьем месте по распространенности продолжает оставаться кокаин. Больше всего его в Таллинне, Раквере и Ахтме.

Количество остатков метадона в Маарду удвоилось по сравнению с августом. Немного больше метадона, чем раньше, было выявлено в сточных водах Нарвы, Ахтмеской части Кохтла-Ярве и Силламяэ.

Что касается матамфетамина, то на этот раз в Нарве его было обнаружено гораздо больше, чем в рамках августовского исследования. Также увеличилось его потребление его в Пайде, Раквере, Валге и Силламяэ.

Больше всего МДМА содержали сточные воды Маарду, далее следуют Таллинн, Раквере, Тарту, Валга, Ахтмеский район Кохтла-Ярве.

„Исследования сточных вод подтверждают тенденцию последних лет: кокаин становится все более доступным, и его употребление распространилось по всей Эстонии. Если в исследовании 2022 года были города, в сточных водах которых кокаин не обнаружили, то в 2023 году кокаин присутствовал уже во всех городах. Рост употребления кокаина в последние годы является крайне тревожным явлением, которое в будущем ляжет серьезным бременем на нашу систему здравоохранения. При употреблении кокаина быстро развивается как зависимость, так и другие проблемы с психическим и физическим здоровьем“, — прокомментировала научный сотрудник Института развития здоровья Катри Абель-Олло.

В исследование были включены и некоторые новые вещества. Например, альфа-ПВП, остатки которого обнаружили только в сточных водах Нарвы.