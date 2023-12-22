СТАТИСТИКА | Коронавирус затихает, заболеваемость гриппом выросла на 145%

Как отмечает Департамент здоровья, рост заболеваемости коронавирусом замедлился во всех возрастных группах. Наиболее значительно заболеваемость снизилась среди школьников, в возрастной группе 10-14 лет (24%). В возрастной группе 0-4 года и 20-24 года заболеваемость, наоборот, увеличилась больше всего (соответственно на 27% и 26%).

По данным больниц, в течение 50-й недели был госпитализирован 361 пациент с COVID-19, включая сопутствующие заболевания (на прошлой неделе 344). Интенсивная терапия потребовалась 13 пациентам, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены шесть пациентов. Госпитализированные пациенты старше 60 лет составляют 75,6% всех находящихся в больнице с COVID-19 пациентов, из них пациенты в возрасте 81 года и старше составляют 46,9%.