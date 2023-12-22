22.12.2023, 09:15
СТАТИСТИКА | Коронавирус затихает, заболеваемость гриппом выросла на 145%
ФОТО: | Delfi Meedia
В течение прошлой недели, по данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), добавилось 6 378 случаев заболевания коронавирусом, за неделю общее количество заболевших увеличилось на 6,3%, вместе с тем отмечаются признаки того, что коронавирус стихает. Зато широко распространяется вирус гриппа, количество заболевших выросло на 145%, сообщает издание Maaleht.
Как отмечает Департамент здоровья, рост заболеваемости коронавирусом замедлился во всех возрастных группах. Наиболее значительно заболеваемость снизилась среди школьников, в возрастной группе 10-14 лет (24%). В возрастной группе 0-4 года и 20-24 года заболеваемость, наоборот, увеличилась больше всего (соответственно на 27% и 26%).