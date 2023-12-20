Аномалия. На автозаправке Neste в Пирита бензин стоит дешевле, чем, например, в Ласнамяэ

Автозаправка в Пирита:

На других автозаправках Neste за эту же цену продается 95-й бензин. На фото видно, что 95-й бензин на заправке в Ласнамяэ стоит 1,659 евро за литр, то есть столько же, сколько 98-й бензин в Пирита.

„Действительно, на заправке Neste в Пирита 98-й бензин продается по более низкой цене, то есть по цене 95-го бензина на других заправках“, — прокомменитрвал директор по маркетингу Neste Ристо Сюллусте.

„В конце лета по просьбе наших клиентов мы привезли на заправку ​​Пирита изготовленное из возобновляемого сырья дизельное топливо Neste MY. По техническим причинам добавить новый товар на автозаправку можно было только, убрав какой-нибудь другой. ​Поскольку 98-й бензин более качественный и подходит для всех автомобилей, использующих 95-й бензин, мы убрали 95-й бензин из продажи и снизили цену на 98-й, предложив покупателям более качественный товар по более низкой цене. Кроме того, 98-й бензин лучше подходит для использования в садовой технике“, — пояснил Сюллусте.

Он добавил, что Neste постоянно ищет возможности, чтобы предлагать своим клиентам более экологичные виды топлива и сократить долю ископаемого топлива. „Поступление в продажу возобновляемого дизельного топлива Neste MY на заправке в Пирита стало необходимым шагом, чтобы расширить ассортимент экологически чистого топлива и для автовладельцев из этого района“, — сказал Сюллусте.

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