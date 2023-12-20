Аномалия. На автозаправке Neste в Пирита бензин стоит дешевле, чем, например, в Ласнамяэ(5)
С Delfi Ärileht связался читатель, который не понимает, почему на заправочной станции Neste в Пирита 98-й бензин стоит 1,659 евро за литр.
Автозаправка в Пирита:
На других автозаправках Neste за эту же цену продается 95-й бензин. На фото видно, что 95-й бензин на заправке в Ласнамяэ стоит 1,659 евро за литр, то есть столько же, сколько 98-й бензин в Пирита.
„Действительно, на заправке Neste в Пирита 98-й бензин продается по более низкой цене, то есть по цене 95-го бензина на других заправках“, — прокомменитрвал директор по маркетингу Neste Ристо Сюллусте.
„В конце лета по просьбе наших клиентов мы привезли на заправку Пирита изготовленное из возобновляемого сырья дизельное топливо Neste MY. По техническим причинам добавить новый товар на автозаправку можно было только, убрав какой-нибудь другой. Поскольку 98-й бензин более качественный и подходит для всех автомобилей, использующих 95-й бензин, мы убрали 95-й бензин из продажи и снизили цену на 98-й, предложив покупателям более качественный товар по более низкой цене. Кроме того, 98-й бензин лучше подходит для использования в садовой технике“, — пояснил Сюллусте.
Он добавил, что Neste постоянно ищет возможности, чтобы предлагать своим клиентам более экологичные виды топлива и сократить долю ископаемого топлива. „Поступление в продажу возобновляемого дизельного топлива Neste MY на заправке в Пирита стало необходимым шагом, чтобы расширить ассортимент экологически чистого топлива и для автовладельцев из этого района“, — сказал Сюллусте.
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