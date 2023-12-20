Финансирование обслуживания дорог урезали до половины от необходимого уровня

Заметное урезание финансирования произойдет в 2024 году, в который на обслуживание и развитие государственных дорог в Эстонии запланировано в общей сложности 153 млн евро, что значительно меньше, чем в предыдущие годы, пишет RusERR.

В дальнейшем программа предусматривает увеличение финансирования, но не до уровня предыдущих лет.

Кроме того, значительная часть инвестиций, предусмотренных программой на этот и следующий год, пойдет на строительство виадуков и развязок, связанных с железнодорожной магистралью Rail Baltic, что означает минимальные вложения в другие дороги.

По оценке Департамента транспорта, низкий уровень инвестиций не позволит сократить количество смертельных случаев и травм в ДТП и может негативно повлиять на региональное развитие.

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