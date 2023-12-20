ВИДЕО И ФОТО | Обрыв линии электропередач вызвал пожар. В воздух взметнулся 10-метровый столб огня и дыма

Находящиеся под напряжением оборвавшиеся линии электропередачи нередко становятся причиной пожаров. Пока не зарегистрировано ни одного случая, когда из-за упавшего провода загорелся бы дом. Но в прошлую субботу жилой дом в деревне Лооне волости Кохила, можно сказать, чудом не пострадал от огня. Обледеневшие линии электропередач упали на забор из сетки, а затем на растущую вдоль него живую изгородь из елей и подожгли ее.