К концу года рейтинги партий стабилизировались

Последние совокупные отражают период с 20 ноября по 18 декабря, всего в опросе принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики.

За неделю поддержка ни одной из партий существенно не изменилась, и к концу года рейтинги партий, быстро изменявшиеся с начала сениября, стабилизировались. Лидерскую позицию занимает Isamaa, опережая EKRE на 5,3 процентных пункта. На третьем месте Партия реформ, уступающая EKRE 3,4 процентных пункта.

Вслед за первой тройкой следуют Центристская партия (14,9%), Социал-демократическая партия (10,7%) и Eesti 200 (6,2%).

Коалиционные партии поддерживают 34,2%, оппозиционные партии 61,6% респондентов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.