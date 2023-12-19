Потерявшегося в центре Тарту пожилого мужчину нашел неравнодушный гражданин! Полиция благодарит за помощь

В полицию поступило сообщение о том, что во вторник около 15:00 в центр Тарту на автобусе приехала пожилая пара, но в какой-то момент 88-летний Вяйно оставил свою спутницу и исчез. По словам родственницы, мужчина последние полгода один по городу не передвигался, и, возможно, плохо там ориентируется.

Получив сообщение, полиция обыскала центр города и дом мужчины в Мыйзавахе, но не смогла установить местонахождение потерявшегося.

Около 20.00 назад наблюдательный гражданин сообщил в Центр тревоги, что встретил человека, похожего на Вяйно, на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пуйестеэ. Вяйно спросил у горожанина, как пройти к улице Мыйзавахе, и услужливый человек направил пожилого человека домой. После объявления о поиске, появившегося в СМИ, житель Тарту сообщил, что по улице Пуйестеэ в направлении дома движется мужчина, похожий на Вяйно. Там его и обнаружил полицейский патруль. С мужчиной все в порядке, его отвезли домой.

Полиция благодарит всех, кто помог распространить просьбу о помощи, но особенно доброго гражданина, который заметил нуждающегося человека, помог ему и сообщил об этом в Центр тревоги.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.