19.12.2023, 19:34
Избила и подожгла: женщина, убившая своего собутыльника, получила 14 лет колонии(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Скажу вот что: я никого не убивала и ни на кого не нападала“, - заявила обвиняемая в убийстве Мерье Пурги на открытии заседания суда. Сегодня Пярнуский уездный суд приговорил ее к 14 годам лишения свободы.
Ни обвинение, ни суд не согласились с заявлением Пурги. Согласно обвинительному заключению, рано утром 25 апреля Пурги находилась в доме в деревне Хаймре в Мярьямаа, где напала на собутыльника, нанесла ему множество ударов по телу и голове тупым предметом и ногами, сдавила горло, а затем подожгла живот.