ЧП и криминал
19.12.2023, 19:34

Избила и подожгла: женщина, убившая своего собутыльника, получила 14 лет колонии

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Мерье Пурги на долгие годы отправилась в тюрьму
Мерье Пурги на долгие годы отправилась в тюрьму
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

„Скажу вот что: я никого не убивала и ни на кого не нападала“, - заявила обвиняемая в убийстве Мерье Пурги на открытии заседания суда. Сегодня Пярнуский уездный суд приговорил ее к 14 годам лишения свободы.

Ни обвинение, ни суд не согласились с заявлением Пурги. Согласно обвинительному заключению, рано утром 25 апреля Пурги находилась в доме в деревне Хаймре в Мярьямаа, где напала на собутыльника, нанесла ему множество ударов по телу и голове тупым предметом и ногами, сдавила горло, а затем подожгла живот.

Это причинило собутыльнику Пурги сильную боль, кости его были переломаны, на теле осталось несчетное количество ранений. Пурги оставила своего собутыльника умирать на кухне.

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