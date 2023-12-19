Избила и подожгла: женщина, убившая своего собутыльника, получила 14 лет колонии

Ни обвинение, ни суд не согласились с заявлением Пурги. Согласно обвинительному заключению, рано утром 25 апреля Пурги находилась в доме в деревне Хаймре в Мярьямаа, где напала на собутыльника, нанесла ему множество ударов по телу и голове тупым предметом и ногами, сдавила горло, а затем подожгла живот.