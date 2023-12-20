Игрок сборной Эстонии о победе 21:0: казалось, дальше будет так же легко, но тренеры привели нас в чувства

Сборная Эстонии одержала уверенную победу в группе, разгромив поочередно Болгарию (21:0), ЮАР (9:2) и Исландию (6:0). Наша команда стала первой в группе К и вышла в третий отборочный раунд, матчи которого состоятся в феврале.

„Играть против таких команд было необычно, я против таких сборных раньше не играл. Конечно, смотря на различные группы и дивизионы чемпионатов мира, мы понимали, что наши соперники играют на несколько групп ниже, но также понимали, что на каждую игру надо настраиваться так же, как и на любого другого соперника“, — сказал нападающий сборной Эстонии. „Как такового давления мы не ощущали, просто выходили играть в свой хоккей“, — ответил хоккеист на вопрос об ответственности из-за статуса фаворитов группы.

На своем первом чемпионате мира по хоккею сборная Эстонии обыграла ЮАР со счетом 27:1. В интервью для RusDelfi бывший игрок сборной Эстонии Иван Логинов рассказывал: “Сборной ЮАР забросили так много шайб, что нам их стало жалко. Решили подарить им гол, тогда все наши ребята перед ними разъехались, но они даже по пустым воротам попасть не могли“.

Было ли что-то подобное на прошедшем турнире? „Ничего подобного у нас не было, мы всегда старались придерживаться своего плана игры и помочь своему вратарю оставить свои ворота в неприкосновенности“, — сказал Ловков.

Победа над ЮАР в 1994 году до сих пор остается самой крупной в истории эстонского хоккея.

Сборная Эстонии обыграла в первом матче Болгарию со счетом 21:0, и, по мнению Ловкова, возникало чувство, что все получается слишком легко: „После первой игры такое чувство возникало, по первому периоду против ЮАР это было видно, но тренеры привели нас в чувство, и мы вышли с холодной головой на второй период. Тренерский штаб всегда говорил нам оставаться профессионалами и не недооценивать соперника“.

После первого периода игры с ЮАР счет был 1:1, и могла возникнуть лёгкая паника, но эстонские хоккеисты провели мощный второй период и одержали важную победу (9:2).