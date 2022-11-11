Звезда нарвского „Кренгольма“ о хоккее в 90-е: на улице „минус 20“, волосы к шлему примерзают

Август 1991 года, Эстония выходит из состава Советского Союза, однако „Кренгольм“ продолжает играть в чемпионате СНГ. Давили ли на вас из Таллинна, чтобы команда снималась по сути с союзного первенства?

Как-то в детстве папа принес мне коньки и сказал: „Если хочешь, то можешь начинать играть в хоккей“. Я взял коньки, но кататься еще не умел и пошел на дворовый каток, который был рядом с домом. В итоге кататься на коньках учился сам, а родители наблюдали за мной из окна. Начинал я играть в дворовой команде, а потом тренер мне сказал: “Ты тут не нужен, иди играй на стадионе“ и отправил в команду „Кренгольм“. Хоккей с детства давался мне легко, я в основном играл против ребят, которые были старше меня. Первые мои сборы с главной командой состоялись, когда мне было 14 лет, а в 15 лет я забросил свою первую шайбу.

Давайте вспомним славную историю команды „Кренгольм“. Как вышло, что вы присоединились к клубу? И кто вас привел в хоккей?

Понятно, что сумасшедших скоростей мы уже не покажем, мы выйдем на лед в первую очередь, чтобы порадовать публику, которая нас еще помнит. Конечно, прошло много времени, и публика сильно обновилась, но мы надеемся на поддержку трибун.

Как вам кажется, этот матч больше понравится болельщикам, чем матч чемпионата Эстонии по хоккею?

- Для меня эта игра - дань уважения моим старшим товарищам по команде, у которых я учился играть в хоккей, - говорит о субботнем матче Иван. - Мысль о проведении такой игры была давно, но все откладывали по разным причинам. Постепенно многие игроки и тренеры „Кренгольма“ стали уходить из жизни, и после очередных похорон мы решили, что больше откладывать нельзя. На лед выйдут все, кто может на данный момент стоять на коньках, кто когда-либо выступал за хоккейный клуб „Кренгольм“. Среди всех участников субботнего матча я буду самый молодой, а мне 48 лет. Остальные ребята будут 50-60-летние. И даже 60 плюс. Мы планируем собрать около 20-30 хоккеистов.

В субботу 12 ноября в Нарвском ледовом холле состоится знаменательное событие в истории местного, да и всего эстонского хоккея. На лед выйдут легенды хоккейной команды „Кренгольм“ - участницы чемпионатов СССР.

Про бандитов мы только из газет узнавали. У нас брать особо было нечего. Мы получали свои деньги, а кто кем руководил, какие приказы давали, всего закулисья мы не знали.

Каким в целом был хоккей в 90-е? Правда ли что целые команды в России крышевались бандитами, а деньги приносили в дипломате?

В начале 90-х мы понимали, что в чемпионат России мы уже не попадаем, границы начинали постепенно закрываться (перед сезоном 1992-93 лидеры команды перебрались в чемпионаты Финляндии и России - прим. RusDelfi). Мне помог хоккейный судья Алексей Грачев, который тогда сказал: „Что тебе тут делать? Первенство Эстонии - это не твой уровень“. Он знал, что я хотел достичь больших высот в хоккее и порекомендовал меня тренерам СКА. Агентов-то тогда не было. Все хоккеисты пробивались в профессиональные клубы благодаря знакомству или таланту. Он порекомендовал меня Борису Петровичу Михайлову (под его руководством сборная России выиграла ЧМ-1993 - прим. RusDelfi), и так я оказался в СКА, а с Борисом Петровичем мы до сих пор в прекрасных отношениях.

Большинство игр проходили на открытых площадках, на улице было минус 20 градусов. После игры приходишь, а шлем не снять, потому что волосы к нему примерзли. Но с раздевалками проблем не было, всегда давали горячий чай, батареи были настолько горячие, что на них можно было яичницу жарить. В аэропорту нас встречал хороший автобус, размешали в гостинице. Все было обговорено заранее и прописано в регламенте.

В фильме „Калев“ с юмором показано, как эстонские баскетболисты воспринимают залы в российской и украинской глубинке 1990-1991 года: нет горячей воды, очень плохие автобусы. Вы приезжали с „Кренгольмом“ в такие города, как Новочебоксарск. Что за обстановка там была?

Ничего такого не было, тогда в турнире играли команды из разных стран (Украина, Казахстан, Беларусь, Латвия), мы везде ездили, никакого давления не испытывали.

Честно, я не помню, чтобы как-то на нас давили, наше дело было выходить на лед и играть в хоккей. Мы просто в это не лезли.

Сборной ЮАР забросили так много шайб, что нам их стало жалко. Решили подарить им гол, тогда все наши ребята перед ними разъехались, но они даже по пустым воротам попасть не могли (победа над ЮАР в 1994 году до сих пор остается самой крупной в истории эстонского хоккея, а Иван Логинов стал вторым снайпером чемпионата с 9 шайбами, у его соотечественника Эдуарда Валиуллина было 10 - прим. RusDelfi).

Если не ошибаюсь, мы тогда забросили 76 шайб и пропустили одну. После распада СССР мы начинали с самых низов, то есть с самого низшего дивизиона, соперники были не такие сильные. Но я бы не сказал, что эти сборные на клюшку опирались, просто у нас тогда была сильная команда, которая прошла советскую школу. Все наши ребята играли в сильных клубах. Мы были по уровню сильнее и легко заработали повышение в классе.

Первые чемпионаты мира в составе сборной Эстонии - что это было? Напомню вам несколько результатов той поры: Эстония - Бельгия 12:0, Эстония - Корея 10:0, Эстония - ЮАР 27:1. Каково было выходить на лед против хоккеистов, которые, что называется, на клюшку опираются?

Я эстонского паспорта не получил, когда сборная Эстонии формировалась, нам можно было играть под серыми паспортами, на первом чемпионате мира у многих ребят были именно серые паспорта. В хоккее это разрешалось. Но когда потом мне нужно было уезжать играть в Америку, то с серым паспортом этого уже сделать было нельзя, а поскольку эстонский язык я не знал, то сделал российский паспорт.

В футболе многих игроков с российскими корнями так и не позвали в эстонскую сборную: ваш земляк Максим Грузнов забил больше 200 мячей в чемпионате Эстонии, но из-за серого паспорта приглашение в сборную так и не получил. Как с этим обстояла ситуация в хоккее, и как вы получили паспорт Эстонии?

Один раз мы были на турнире в Твери, гуляли по рынку, и к нам пристали хулиганы, которым понравилась наша одежда. Они предложили поменяться. Мы начали с рынка уходить, а они - нас окружать. Я увидел милицейскую машину, буханку (так в народе называют УАЗ - прим. RusDelfi) и выбежал из этого окружения к милиционерам, они нам помогли, а потом отвезли в гостиницу.

Ваш лучший матч за сборную Эстонии?

Для меня всегда было важно, чтобы команда выигрывала, тяжело выделить какой-то свой матч. На мой взгляд, у нас был очень удачный чемпионат мира в 1998 году в Словении, где мы заняли третье место. Мы тогда играли на равных со сборными Норвегии, Словении и Дании. Вот тогда мы прыгнули выше головы. Любую игру с того турнира возьмите, увидите, мы там выкладывали по полной.

Почему в Эстонии не получилось с развитием хоккея так, как, к примеру в Латвии? В чем причина?

Я много об этом думал, мы очень часто играли с латышами и за их клубы, порой даже лучше играли, но почему так в итоге вышло, тяжело сказать. Причин много. Например, мало команд в чемпионате и слабая конкуренция, возможно, плохо работаем с детским хоккеем.

Лео Комаров родился в Нарве, но выиграл Олимпиаду за Финляндию, поздравляли ли его или его отца, который был когда-то вашим одноклубником?

Отца я поздравлял, и его отец приедет на субботнюю игру, а сам Лео прислал нам видео с пожеланиями и наставлениями, было очень приятно.

А вам не обидно, что Лео играет за Финляндию, Кирилл Стеклов из Маарду - за молодежную сборную России, Евгений Варламов тоже в свое время выбрал Россию?

У каждого игрока свой путь и свои обстоятельства, я же тоже думал, что останусь в Санкт-Петербурге, когда перестану играть в хоккей, а в итоге получилось так, что вернулся в Эстонии. Никогда не угадаешь, куда тебя судьба занесет. У Лео например родители уехали в Финляндию жить, решили, что их сыну там будет лучше. В итоге он вырос в хоккеиста сборной Финляндии.

Поговорим о вашем российском этапе карьеры. В последние годы питерский СКА - одна из богатейших команд своего времени. Что это был за клуб в ваше время?