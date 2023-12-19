Лаури Лаатс об экономическом прогнозе: надо сокращать чиновников, других вариантов нет

„Корректировка осеннего экономического прогноза в стону понижения означает, что кризис достиг таких масштабов, что игнорировать его просто невозможно. Продолжающийся почти два года спад экономики говорит о том, что принимаемые до сих пор меры не принесли результата и нужны новые решения“, - сказал Лаатс. – Приоритетом правительства должна стать нормализация экономической ситуации. Ни одно заседание правительства не должно проходить без обсуждения того, что сделано и необходимо сделать для улучшения положения“.

По мнению Лаатса, чтобы выйти из кризиса, необходимо привлечь как предпринимателей, так и ученых. „До сих пор коалиция постоянно заявляла о своем значительном преимуществе по количеству мандатов, однако на практике это не принесло положительного результата. Не имело никакого смысла вписывать в бюджетную стратегию пустую строку, надеясь позже ввести какой-либо налог – недавно министр финансов заявил, что экономика не переживет введения новых налогов. В правительстве должны признать, что у них закончились идеи и нужно просить помощи у предпринимателей и ученых, чтобы разработать новый подход“, - сказал Лаатс.

“Также необходимо урезать расходы государственного сектора и значительно сократить количество чиновников. Конечно, такое решение будет для правительства неудобным, однако нынешняя ситуация требует эффективных и решительных мер. Эстонская торгово-промышленная палата предложила сократить минимум 2000 чиновников, какой будет точная цифра – это тема для обсуждения“, - подчеркнул Лаатс.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.