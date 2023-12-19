Топливо, квартира и злоупотребление доверием. Прокуратура предъявила Репинскому обвинение

Согласно обвинению, Репинский, будучи членом Рийгикогу, подал заявление на возмещение арендной платы за проживание, при этом фактически он не проживал по указанному адресу и не платил за аренду. Таким образом, с января 2021 года по март 2022 года он причинил канцелярии Рийгикогу ущерб на сумму 12 119 евро, говорится в обвинительном заключении.

В 2022 году издание Eesti Ekspress писало о том, как дверь в квартире Репинского, арендованную на деньги налогоплательщиков, открыл другой человек. Тот утверждал, что проживает в квартире сам, а Репинский тут не живет. Тем не менее экс-депутат тогда потребовал от Рийгикогу компенсацию за аренду квартиры.