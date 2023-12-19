19.12.2023, 16:53
Топливо, квартира и злоупотребление доверием. Прокуратура предъявила Репинскому обвинение(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Прокуратура предъявила Мартину Репинскому, бывшему члену фракции Центристской партии в Рийгикогу, обвинения в мошенничестве, присвоении и злоупотреблении доверием.
Согласно обвинению, Репинский, будучи членом Рийгикогу, подал заявление на возмещение арендной платы за проживание, при этом фактически он не проживал по указанному адресу и не платил за аренду. Таким образом, с января 2021 года по март 2022 года он причинил канцелярии Рийгикогу ущерб на сумму 12 119 евро, говорится в обвинительном заключении.