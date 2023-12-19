Новости Эстонии
19.12.2023, 16:53

Топливо, квартира и злоупотребление доверием. Прокуратура предъявила Репинскому обвинение

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В СУД: Скандалы с литрами топлива и квартирой, ставшие достоянием общественности в марте прошлого года, привели Мартина Репинского на скамью подсудимых
В СУД: Скандалы с литрами топлива и квартирой, ставшие достоянием общественности в марте прошлого года, привели Мартина Репинского на скамью подсудимых
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Прокуратура предъявила Мартину Репинскому, бывшему члену фракции Центристской партии в Рийгикогу, обвинения в мошенничестве, присвоении и злоупотреблении доверием.

Согласно обвинению, Репинский, будучи членом Рийгикогу, подал заявление на возмещение арендной платы за проживание, при этом фактически он не проживал по указанному адресу и не платил за аренду. Таким образом, с января 2021 года по март 2022 года он причинил канцелярии Рийгикогу ущерб на сумму 12 119 евро, говорится в обвинительном заключении.

В 2022 году издание Eesti Ekspress писало о том, как дверь в квартире Репинского, арендованную на деньги налогоплательщиков, открыл другой человек. Тот утверждал, что проживает в квартире сам, а Репинский тут не живет. Тем не менее экс-депутат тогда потребовал от Рийгикогу компенсацию за аренду квартиры.

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