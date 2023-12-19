ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Новый год принесет тем, кто делает пенсионные накопления, одну важную новость

В 2024 года можно подавать заявления об увеличении взносов во вторую пенсионную ступень с 2025 года. „Если до сих пор человек мог инвестировать 2% своей брутто-зарплаты во II ступень, а государство добавляло 4%-ную часть социального налога, то теперь есть возможность увеличить свой вклад от брутто-зарплаты до четырех либо до шести процентов, к которому добавится часть социального налога в размере 4%“, — поясняет Пеэтер Шамардин, руководитель по развитию бизнеса SEB Varahaldus“.

„Если взносы увеличатся с двух до шести процентов, для многих это будет удобный способ накопить больше денег на пенсию“, - добавляет он.

Заявление, сделанное в 2024 году, будет применяться к платежам в 2025 году. Заявку необходимо подать до конца ноября. Выбор отчисления во II пенсионную ступень двух, четырех или шести процентов от брутто-зарплаты можно будет менять один раз в год.

„Увеличение платежа не является обязательным, по умолчанию по-прежнему применяется доля в размере 2%. Однако, максимально используя лимит 6+4% II пенсионной ступени и лимит 15% III пенсионной ступени, можно инвестировать до 25% брутто-зарплаты в лучшее будущее“, — отмечает Шамардин.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.