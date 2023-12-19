Мэр: Кохтла-Ярве - не Вильянди, мы продолжим запускать фейерверки, потому что их любят наши жители

В Тарту уже несколько лет фейерверки не устраивают, и в этом году вместо них состоится световое шоу. Кроме того, Тарту в целом ограничил использование фейерверков на общественных мероприятиях. Осенью вступило в силу правило, согласно которому фейерверки категорий F3 и F4 со средним и высоким уровнем опасности нельзя использовать на массовых мероприятиях в городе. Этот же запрет распространяется и на все мероприятия, поддерживаемые городом Тарту.