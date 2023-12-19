Новости Эстонии
19.12.2023, 15:49

Мэр: Кохтла-Ярве - не Вильянди, мы продолжим запускать фейерверки, потому что их любят наши жители

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Многие самоуправления решили вместо фейерверков устроить световые шоу
Многие самоуправления решили вместо фейерверков устроить световые шоу
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Хотя большинство городов отказались от новогодних фейерверков, Кохтла-Ярве, например, решил эту традицию продолжить - цена салюта с учетом НДС составит более 8000 евро.

В Тарту уже несколько лет фейерверки не устраивают, и в этом году вместо них состоится световое шоу. Кроме того, Тарту в целом ограничил использование фейерверков на общественных мероприятиях. Осенью вступило в силу правило, согласно которому фейерверки категорий F3 и F4 со средним и высоким уровнем опасности нельзя использовать на массовых мероприятиях в городе. Этот же запрет распространяется и на все мероприятия, поддерживаемые городом Тарту.

Глава отдела культуры управы Тарту Стен Светляков рассказал, что существует немало хороших альтернатив фейерверкам. „В основном используются различные световые решения, и в будущем мы обязательно увидим больше представлений с использованием дронов, которые заменят фейерверки. Я считаю, что Тарту своими переменами подает очень хороший пример: нам не следует придерживаться старых традиций, которые могут нанести вред окружающей среде, а также взрослым и маленьким горожанам“, - сказал он.

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