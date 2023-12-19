Автобусное предприятие сокращает более 50 работников, но водители без работы не останутся(3)
Предприятие Hansa Bussiliinid сокращает 54 работников, поскольку истек срок трудового договора, пишет Delfi Ärileht.
Как подтвердил член правления автотранспортного предприятия Андрес Пускар, работников действительно сократят, однако водители автобусов не останутся без работы. Закончился срок договора, заключенного с Выруским отделением Hansa Bussiliinid AS, маршрутные перевозки станет осуществлять другое предприятие.
„В связи с приходом нового перевозчика предстоит сократить людей, но количество безработных в Выруском уезде не увеличится, так как новой автобусной фирме понадобятся все эти работники“, - заверил Пускар.
В июне этого года фирма Hansa Bussiliinid также сократила 45 работников, так как истек срок трудового договора. Тогда член правления предприятия Маргус Майсте сказал о том, что договоры публичного обслуживания автобусных маршрутных перевозок заключаются в основном с работниками из конкретных регионов, как правило, с водителями, которые работали у предыдущего перевозчика.
Предприятие имеет действительные договоры публичного обслуживании автобусных маршрутных перевозок на острове Хийумаа и в Вырумаа, а также договоры публичного обслуживания коммерческих маршрутных перевозок. С июля этого года фирма приступила к выполнению договора о публичном обслуживании автобусных маршрутных перевозок в Тартуском уезде, на работу приняли около 90 человек.
Hansa Bussiliinid занимается в основном пассажирскими перевозками. В последнем квартале прошлого года на предприятии работали 166 человек.
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