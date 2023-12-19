И снова мошенники! Жители Эстонии остались без 53 000 евро всего за одни сутки

18 декабря было открыто производство в связи с расследованием случая, когда проживающему в Ласнамяэ мужчине позвонил мошенник, представившийся полицейским, и сообщил, что кто-то пытается взять кредит на имя этого мужчины. Затем его якобы соединили с банком, попросили загрузить программу AnyDesk, чтобы отменить транзакцию, и подтвердить операции с помощью пин-кодов Mobiil-ID. На имя мужчины было оформлено несколько кредитов, а общий ущерб от мошенничества составил 10 399 евро.

18 декабря в полицию обратилась 71-летняя женщина из Харьюмаа, которой мнимый сотрудник полиции сообщил, что кто-то пытается взять кредит на ее имя. Затем ее соединили с несуществующим банком и попросили перевести деньги на чужой счет, якобы чтобы их защитить. Ущерб, причиненный мошенничеством, составил 19 000 евро.

Также в полицию обратилась женщина из Валгаского уезда, которая стала жертвой телефонного мошенничества и осталась без 11 000 евро. Подробности выясняются полицией в рамках уголовного производства.

18 декабря в Ляэнескую префектуру полиции поступило сообщение, что некая компания с острова Хийумаа хотела заказать осветительные приборы у производителя в Англии, но переписка между компанией и производителем была перехвачена неизвестным лицом, которое установило фиктивную связь между сторонами по электронной почте, написало письма в адрес обеих сторон и предоставило заказчику номер банковского счета для оплаты товара, который на самом деле не принадлежал производителю. Ущерб составил 12 652 евро.

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