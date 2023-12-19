Программа э-резидентства принесла Эстонии 202 миллиона евро прямых доходов
Жители Эстонии считают основными преимуществами программы э-резидентства представление миру эстонского цифрового общества и поступление в государственную казну дополнительных налогов. На фоне повышения осведомленности выросли и ожидания того, что в результате дальнейших разработок программа будет становиться все более безопасной и устойчивой.
Недавний опрос общественного мнения, проведенный Norstat, показал, что 77% жителей Эстонии считают, что преимуществом программы э-резидентства являются налоговые поступления, приносимые эстонскими компаниями э-резидентов в государственную казну, что на 15% больше, чем за последние несколько лет. 72% респондентов полагают, что известность и хорошая репутация э-резидентства привлекают в Эстонию иностранные инвестиции, а 74% находят, что компании э-резидентов оживляют нашу экономику и создают рабочие места для местных жителей — последнее упоминалось респондентами чаще, чем в предыдущие годы.
Руководитель программы э-резидентства Лийна Вахтрас верит, что более широкое осознание влияния программы обусловлено сложной экономической ситуацией, в силу которой вся Эстония ищет пути повышения доходов. „Э-резидентство приносит государству кратную прибыль по сравнению с затратами. В прошлом году каждый евро, вложенный в э-резидентство, принес 7,6 евро, а в этом году мы ожидаем еще лучшего результата“, — отметила Вахтрас и добавила, что с момента своего создания программа принесла в государственную казну более 200 миллионов евро дополнительных доходов.
В качестве одной из наиболее важных частей опроса жителям Эстонии был задан вопрос, какое, по их мнению, влияние э-резидентство оказывает на Эстонию. 82% тех, кто имел четкое представление о влиянии э-резидентства, оценили его как полезное. Осведомленность жителей Эстонии об э-резидентстве сделала скачок в лучшую сторону — если год назад четверть респондентов считали свои знания об э-резидентстве достаточно хорошими, то сейчас этот же показатель вырос до 40 процентов. Респонденты, которые были лучше знакомы с программой, также выше оценили общую пользу от э-резидентства. Около 6–7% респондентов на протяжении многих лет отрицательно относятся к программе, около половины из них также характеризуются низким доверием к рассмотренным в опросе эстонским э-услугам и, по их собственному мнению, недостаточным знанием программы.
Впервые в ходе опроса жителей Эстонии попросили высказать мнение о том, как э-резидентство могло бы принести больше пользы стране в будущем или как программу можно усовершенствовать. Респонденты с положительным и нейтральным отношением рекомендуют, прежде всего, повысить заметность э-резидентства в международных СМИ, а также более широко применять проверку биографических данных всех предпринимателей-нерезидентов Эстонии, которая является обязательным условием для получения э-резидентства. Они также высказали пожелание, чтобы предусмотренные для э-резидентов электронные услуги разрабатывались таким образом, чтобы ими могли пользоваться и жители Эстонии. Респонденты с негативным отношением сочли, что процедура получения э-резидентства должна быть сложнее, чем раньше, что право эстонского государства лишить иностранного гражданина э-резидентства должно использоваться чаще, а также что э-резидентство должно быть ограничено для граждан определенных стран.
По словам руководителя программы э-резидентства, при разработке программы, в которой особое внимание уделяется безопасности и технологическим инновациям, важно идти в ногу с ожиданиями общества. „Критерии получения и сохранения э-резидентства ужесточаются: с весны 2022 года право на получение э-резидентства не имеют граждане России и Белоруссии. Кроме того, готовится поправка к закону, которая позволит сузить предложение э-резидентства в странах, с которыми у Эстонии нет сотрудничества в области правосудия, безопасности и правопорядка. Важно, чтобы э-резиденты продолжали оставаться самой контролируемой группой среди предпринимателей-нерезидентов“, — прокомментировала она. С этой целью программа тесно сотрудничает с Департаментом полиции и погранохраны, Налогово-таможенным департаментом, Департаментом полиции безопасности и Бюро данных по отмыванию денег.
В год 10-летия э-резидентства основное внимание уделяется избавлению от ненужных временных затрат, связанных с логистикой физической карты eID э-резидента, что позволит э-резиденту быстрее открыть свой бизнес в Эстонии. „В 2025 году мы совместно с ДППО и ЦИТР готовимся к пилотному запуску мобильного решения удаленной идентификации для повторных э-резидентов, которое создаст дополнительный слой безопасности в процесс обновления документов, а также сделает жизнь людей Эстонии более комфортной в будущем“, — добавила Вахтрас.
Опрос также показал, что репутация Эстонии как цифрового государства в мире по-прежнему важна для наших жителей, и 79% респондентов полагают, что э-резидентство играет важную роль в ее поддержании. 80% респондентов считают важным, чтобы Эстония была и через 30 лет известна в мире как инновационное цифровое государство. По мнению 64% респондентов, э-резиденты являются сторонниками и послами Эстонии в мире.
„Э-резидентство завоевало международное доверие, и отрадно, что поддержка продолжения программы остается высокой и среди жителей Эстонии. В мировом масштабе Эстония является одним из самых сильных национальных брендов, связанных с инновациями. Эстония — пионер среди цифровых государств, чьему примеру следуют, за чьими разработками следят и опыт которого перенимают. Э-резидентство — это конкурентное преимущество и знак качества эстонской бизнес-среды, и приятно видеть, что жители Эстонии все больше осознают экспортный потенциал нашего цифрового государства в росте и укреплении эстонской экономики“, — сказала вице-канцлер по экономике и инновациям Сандра Сярав.
В ходе ежегодного опроса, проведенного исследовательской компанией Norstat по заказу программы э-резидентства в ноябре 2023 года, были опрошены 1000 человек из разных уголков Эстонии через интернет (20%) и по телефону (80%).
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить иностранным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. Программа э-резидентства делает Эстонию единственным поставщиком бизнес-услуг со 100% цифровым пользовательским маршрутом для неграждан и предоставляет самый современный и эффективный набор инструментов для международных предпринимателей.
За прошедшее время э-резидентами стали более 108 500 человек (без учета аннулированного статуса), при этом в настоящее время в обращении находятся более 60 500 цифровых ID-карт э-резидентов с 5-летним сроком действия. Э-резиденты основали более 28 500 эстонских компаний (*роль э-резидента в компании возникла в течение 90 дней с момента ее основания). Э-резидентство не предоставляет гражданство, статус налогового резидента, вид на жительство в Эстонии или разрешение на въезд в Эстонию или Европейский союз. Э-резиденты по-прежнему проживают в Эстонии на основании вида на жительство, а не э-резидентства.
Программа э-резидентства принесла с момента ее основания эстонскому государству 202 миллиона евро прямых доходов (налог на рабочую силу, подоходный налог и государственные пошлины). Кроме того, программа приносит государству косвенные доходы благодаря репутационной выгоде Эстонии, а также росту числа эстонских компаний, обслуживающих э-резидентов, и инвестициям.
Веб-сайт э-резидентства и статистика.
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