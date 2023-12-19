Программа э-резидентства принесла Эстонии 202 миллиона евро прямых доходов

Недавний опрос общественного мнения, проведенный Norstat, показал, что 77% жителей Эстонии считают, что преимуществом программы э-резидентства являются налоговые поступления, приносимые эстонскими компаниями э-резидентов в государственную казну, что на 15% больше, чем за последние несколько лет. 72% респондентов полагают, что известность и хорошая репутация э-резидентства привлекают в Эстонию иностранные инвестиции, а 74% находят, что компании э-резидентов оживляют нашу экономику и создают рабочие места для местных жителей — последнее упоминалось респондентами чаще, чем в предыдущие годы.

Руководитель программы э-резидентства Лийна Вахтрас верит, что более широкое осознание влияния программы обусловлено сложной экономической ситуацией, в силу которой вся Эстония ищет пути повышения доходов. „Э-резидентство приносит государству кратную прибыль по сравнению с затратами. В прошлом году каждый евро, вложенный в э-резидентство, принес 7,6 евро, а в этом году мы ожидаем еще лучшего результата“, — отметила Вахтрас и добавила, что с момента своего создания программа принесла в государственную казну более 200 миллионов евро дополнительных доходов.

В качестве одной из наиболее важных частей опроса жителям Эстонии был задан вопрос, какое, по их мнению, влияние э-резидентство оказывает на Эстонию. 82% тех, кто имел четкое представление о влиянии э-резидентства, оценили его как полезное. Осведомленность жителей Эстонии об э-резидентстве сделала скачок в лучшую сторону — если год назад четверть респондентов считали свои знания об э-резидентстве достаточно хорошими, то сейчас этот же показатель вырос до 40 процентов. Респонденты, которые были лучше знакомы с программой, также выше оценили общую пользу от э-резидентства. Около 6–7% респондентов на протяжении многих лет отрицательно относятся к программе, около половины из них также характеризуются низким доверием к рассмотренным в опросе эстонским э-услугам и, по их собственному мнению, недостаточным знанием программы.