Кылварт назвал страну, на которую Эстонии стоит ориентироваться

На какую страну Эстонии стоило бы ориентироваться?

Нет модели, которую можно точь-в-точь переложить. Но я бы привел в пример Сингапур. У нас много общего. Во-первых, национальный состав. Они нашли возможность создать единую нацию из разных национальностей. Во-вторых, недостаток ресурсов. Но они смогли компенсировать это привлечением иностранных инвестиций и технологий. В-третьих, они создали свое ноу-хау.

В Эстонии нужно все то же самое. Нужно сплотить общество. Привлечь инвестиции и создать экспорт.

Какой вы видите границу России и Эстонии?

Сегодняшняя политическая ситуация говорит о том, что в ближайшие годы не будет перспективы развития отношений между странами. Перспектив нет. Это реальность на сегодня, не говоря о том, что в эстонском обществе есть четкий исторический страх и отторжение. Нет смысла строить иллюзии.

Надо вкладывать в регион Ида-Вирумаа. Государство десятилетиями не обращало на этот уезд внимание. Последние годы появились программы, но это не делается за один-два года. Провисли десятилетия, в Нарве впервые за 30 лет будут строить новые жилые дома. Частный сектор не пойдет туда, где нет интереса у публичного сектора. Если не вкладывать в инфраструктуру, создание рабочих мест, то частный сектор туда не придет.

Куда потратить деньги из Фонда справедливого перехода Ида-Вирумаа?

Я считаю, мы не должны отказываться от сланца, пока у нас нет альтернативы. Я бы задумался о том, что в Эстонии должны быть региональные налоговые льготы. В Ида-Вирумаа большой потенциал для развития предприятий. У бизнеса должна быть заинтересованность работать не только в Таллинне и Тарту.

Также в Ида-Вирумаа не использован потенциал развития туристического бизнеса. Например, у Силламяэ есть большой потенциал. Из этого города можно сделать конфетку, это уникальное место. Если обновить архитектуру, создать программы, я уверен, люди бы поехали туда. Естественно, у города никогда не будет на это средств, государство должно помочь.

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