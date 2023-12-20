Экономика
20.12.2023, 13:15

Миллиарды на ветер: страны ЕС избавляются от ненужных вакцин от коронавируса, Эстония — впереди Европы всей

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Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

По меньшей мере 215 миллионов доз вакцины от COVID-19, закупленных странами Европейского союза в разгар пандемии, были утилизированы. Эти дорогостоящие отходы обошлись налогоплательщикам примерно в 4 миллиарда евро. Эстония, как ни удивительно, находится в первых рядах. Об этом пишет Maaleht со ссылкой на Politico.

С момента одобрения первых вакцин против коронавируса в конце 2020 года страны Европейского союза получили в общей сложности 1,5 миллиарда доз (более трех доз на каждого жителя Европы).

Основанные на имеющихся данных расчеты показывают, что страны Евросоюза выбросили в среднем 0,7 дозы на каждого жителя ЕС. Удивительно, но первое место в этом рейтинге занимает Эстония — более одной дозы на душу населения, за ней следует Германия, которая также выбросила очень большое количество доз вакцины.

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