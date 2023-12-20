Миллиарды на ветер: страны ЕС избавляются от ненужных вакцин от коронавируса, Эстония — впереди Европы всей

С момента одобрения первых вакцин против коронавирус а в конце 2020 года страны Европейского союза получили в общей сложности 1,5 миллиарда доз (более трех доз на каждого жителя Европы).

Основанные на имеющихся данных расчеты показывают, что страны Евросоюза выбросили в среднем 0,7 дозы на каждого жителя ЕС. Удивительно, но первое место в этом рейтинге занимает Эстония — более одной дозы на душу населения, за ней следует Германия, которая также выбросила очень большое количество доз вакцины.