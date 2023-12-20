20.12.2023, 13:15
Миллиарды на ветер: страны ЕС избавляются от ненужных вакцин от коронавируса, Эстония — впереди Европы всей(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
По меньшей мере 215 миллионов доз вакцины от COVID-19, закупленных странами Европейского союза в разгар пандемии, были утилизированы. Эти дорогостоящие отходы обошлись налогоплательщикам примерно в 4 миллиарда евро. Эстония, как ни удивительно, находится в первых рядах. Об этом пишет Maaleht со ссылкой на Politico.
С момента одобрения первых вакцин против коронавируса в конце 2020 года страны Европейского союза получили в общей сложности 1,5 миллиарда доз (более трех доз на каждого жителя Европы).