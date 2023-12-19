Prisma изымает из продажи товар, который может представлять угрозу для человека

Торговая сеть Prisma сообщает, что они отзывают из продажи безглютеновая мучная смесь Fazer из овса и семян подсолнечника для выпечки хлеба в упаковках по 500 г. (EAN: 6419811108807), на которых указан срок годности до 21.11.2024.

Причина: продукт может содержать аллерген (горчицу), не указанный на упаковке.

Купленный товар можно вернуть в любой выбранный вами магазин Prisma Peremarket AS.

Чек о покупке при этом иметь не обязательно.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.