19.12.2023, 12:48
Prisma изымает из продажи товар, который может представлять угрозу для человека
ФОТО: | Tiit Mõtus
Торговая сеть Prisma принимает меры по безопасности, удаляя с полок продукт, упаковка которой не содержит информацию о наличии аллергена.
Торговая сеть Prisma сообщает, что они отзывают из продажи безглютеновая мучная смесь Fazer из овса и семян подсолнечника для выпечки хлеба в упаковках по 500 г. (EAN: 6419811108807), на которых указан срок годности до 21.11.2024.
Причина: продукт может содержать аллерген (горчицу), не указанный на упаковке.
Купленный товар можно вернуть в любой выбранный вами магазин Prisma Peremarket AS.
Чек о покупке при этом иметь не обязательно.
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