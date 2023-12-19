Синоптик Кайро Кийтсак: Рождество будет по-настоящему зимним

Как отмечает синоптик, с каждым днем увеличивается вероятность того, что накануне рождества ведущий поток в верхней части тропосферы, переносящийся с запада на восток, начнет опускаться южнее от нас. В этом случае активные циклоны перемещаются в южном направлении вместе с холодным воздухом, неся с собой осадки в виде снега, и погода может стать вьюжной.

Во вторник, 19 декабря, область низкого давления с Норвежского моря переместится в направлении Скандинавии к северной оконечности Ботнического залива, его южный край захватит район Балтийского моря. Плотные облака накроют Скандинавию и Балтийское море. После полуночи на островах выпадут осадки в виде дождя, к утру распространятся на материк. Во многих местах возможен туман. Скорость юго-западного и западного ветра составит 7–12, порывами до 18, на островах и побережье до 23 м/ч. Температура воздуха 0..+5°C.

На островах осадки прекратятся, небо прояснится. К вечеру погода прояснится и в восточных уездах. Будет дуть юго-западный и западный ветер 6–12, порывами до 18, на островах и побережье до 23 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха 4..7°C, к вечеру похолодает.

В новь на среду, 20 декабря, область низкого давления переместится в сторону Белого моря, облачность поредеет, сильных осадков не ожидается, будет дуть сильный ветер. Временами северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 15, на северном побережье до 22 м/с. Температура воздуха будет колебаться около 0°C, на побережье сохранится плюсовая температура. Днем новая область низкого давления переместится через море. На островах, а затем на материке пойдет, после обеда перейдет в мокрый снег. На побережье будет дуть сильный северо-западный ветер, к вечеру ослабеет. Температура воздуха –1..+2, на островах до +4°C.

В четверг, 21 декабря, область низкого давления принесет с собой осадки в виде мокрого снега и снега, Ветер слабый, температура воздуха около 0°C, на побережье плюсовая.