Синоптик Кайро Кийтсак: Рождество будет по-настоящему зимним
По словам синоптика Агентства окружающей среды Кайро Кийтса, по моделям прогнозирования погоды можно составить единый прогноз, согласно которому вскоре опять похолодает и вернутся снегопады. Выпадет ли к рождеству снег, задалось вопросом издание Maaleht и предложило читателям ознакомиться с прогнозом погоды в предстоящие дни.
Как отмечает синоптик, с каждым днем увеличивается вероятность того, что накануне рождества ведущий поток в верхней части тропосферы, переносящийся с запада на восток, начнет опускаться южнее от нас. В этом случае активные циклоны перемещаются в южном направлении вместе с холодным воздухом, неся с собой осадки в виде снега, и погода может стать вьюжной.
Во вторник, 19 декабря, область низкого давления с Норвежского моря переместится в направлении Скандинавии к северной оконечности Ботнического залива, его южный край захватит район Балтийского моря. Плотные облака накроют Скандинавию и Балтийское море. После полуночи на островах выпадут осадки в виде дождя, к утру распространятся на материк. Во многих местах возможен туман. Скорость юго-западного и западного ветра составит 7–12, порывами до 18, на островах и побережье до 23 м/ч. Температура воздуха 0..+5°C.
На островах осадки прекратятся, небо прояснится. К вечеру погода прояснится и в восточных уездах. Будет дуть юго-западный и западный ветер 6–12, порывами до 18, на островах и побережье до 23 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха 4..7°C, к вечеру похолодает.
В новь на среду, 20 декабря, область низкого давления переместится в сторону Белого моря, облачность поредеет, сильных осадков не ожидается, будет дуть сильный ветер. Временами северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 15, на северном побережье до 22 м/с. Температура воздуха будет колебаться около 0°C, на побережье сохранится плюсовая температура. Днем новая область низкого давления переместится через море. На островах, а затем на материке пойдет, после обеда перейдет в мокрый снег. На побережье будет дуть сильный северо-западный ветер, к вечеру ослабеет. Температура воздуха –1..+2, на островах до +4°C.
В четверг, 21 декабря, область низкого давления принесет с собой осадки в виде мокрого снега и снега, Ветер слабый, температура воздуха около 0°C, на побережье плюсовая.
В пятницу, 22 декабря, новая активная область низкого давления переместится через Осло на восточное побережье Швеции, в наших прибрежных водах будет дуть сильный юго-восточный ветер. Начнется сильный снегопад, метель. К утру на островах ожидается также дождь. Температура воздуха 0..–4, на островах и западном побережье 0..+3°C. Днем область низкого давления переместится на Балтийское море. В первой половине дня будет дуть сильный юго-восточный ветер, после обеда ветер ослабеет. На островах и западном побережье выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя, на материке ожидается мокрый снег и снег. Температура воздуха –1..+1, на островах и западном побережье до +3°C.
Погода в выходные дни
В субботу, 23 декабря, область низкого давления начнет ослабевать, возможны осадки в виде снега и мокрого снега, ночью на побережье местами пройдет дождь. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха около 0°C. В рождественский сочельник, 24 декабря, сохранится тихая погода. Временами будет идти снег и мокрый снег, но осадки будут незначительными. Температура воздуха ночью –2..–7, на побережье около 0°C, днем 0..–5°C.
В первый день рождества, 26 декабря, выпадет снег, возможна метель. Согласно сегодняшним данным, до нас дойдет западный край новой области низкого давления, перемещающейся с юга, усилится ветер северных направлений. Температура воздуха ночью –2..–7, на побережье около 0°C , днем 0..–5°C.
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