19.12.2023, 13:30
В Силламяэ произошла поножовщина
ФОТО: | Delfi Meedia
Департамент полиции и погранохраны сообщает о случившемся в Ида-Вирумаа инциденте.
18 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на улице Гагарина в Силламяэ 43-летний мужчина ударил острым предметом 45-летнего мужчину. Полицейские задержали нападавшего.
Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в ходе уголовного разбирательства.
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