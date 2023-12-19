В Силламяэ произошла поножовщина

18 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на улице Гагарина в Силламяэ 43-летний мужчина ударил острым предметом 45-летнего мужчину. Полицейские задержали нападавшего.

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