ЧП и криминал
19.12.2023, 13:30

В Силламяэ произошла поножовщина

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Департамент полиции и погранохраны сообщает о случившемся в Ида-Вирумаа инциденте.

18 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на улице Гагарина в Силламяэ 43-летний мужчина ударил острым предметом 45-летнего мужчину. Полицейские задержали нападавшего.

Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в ходе уголовного разбирательства.

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