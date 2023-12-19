С нового года в Таллинне вырастут ставки нескольких социальных пособий

Пособие, зависящее от дохода, можно получить, столкнувшись с финансовыми трудностями, на поддержание и восстановление здоровья, для приобретения вспомогательных средств, при несчастных случаях и других чрезвычайных происшествиях, либо на поддержку занятий по интересам или спортом для ребенка. Предельная ставка дохода — это сумма, которая должна оставаться у человека или семьи после покрытия расходов на жилье, внесенного в регистр населения. Предельная ставка дохода при подаче ходатайства о получении зависящего от дохода пособия сейчас составляет 300 евро на каждого члена семьи, начиная с 1 января 2024 года она будет повышена до 360 евро на человека.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, при помощи повышения предельной ставки дохода город сможет предоставить помощь большему количеству нуждающихся. „Чтобы оказавшийся в беде человек мог рассчитывать на пособие, зависящее от дохода, город с 1 января повышает учитываемую при начислении пособия предельную ставку дохода до 360 евро, - пояснила Бешкина. – Эту субсидию можно назначить взрослому в размере до 250 евро в год, а ребенку до 360 евро в год, если у человека есть право на ее получение. Повышение предельной ставки дохода позволит получить помощь большему числу нуждающихся“.

Поскольку подготовка к школе накладывает ощутимую дополнительную нагрузку на семейный бюджет, ученики до 19 лет получают пособие от города к началу учебного года. В этом году пособие получили без малого 47 000 учеников на общую сумму около 4,6 млн евро, включая более 4300 первоклассников, которым оказана поддержка на общую сумму 1,4 млн евро, а также 42 700 школьников со второго класса - на сумму 3,2 млн евро.