Как магазины будут работать на Рождество и Новый год?

Lidl

24 декабря все магазины Lidl в Эстонии будут открыты с 8.00 до 19.00, 25 декабря магазины Lidl откроются на час позже, то есть будут работать с 9.00 до 22.00, 26 декабря все магазины Lidl в Эстонии будут работать по обычному графику – с 8.00 до 22.00.

31 декабря магазины Lidl в Эстонии закроются в 20:00, а 1 января будут закрыты.

Сокращая рабочее время и предоставляя 1 января выходной день, Lidl Eesti проявляет заботу о благополучии и здоровье своих работников, давая им возможность полноценно отдохнуть от нагрузки во время рождественских и новогодних праздников.

Время работы магазинов Lidl в Рождество и новогодние праздники:

В воскресенье, 24 декабря магазины работают с 8.00 до 19.00.

В понедельник, 25 декабря магазины работают с 9.00 до 22.00.

Во вторник, 26 декабря магазины работают с 8.00 до 22.00.

В воскресенье, 31 декабря магазины работают с 8.00 до 20.00.

В понедельник, 1 января все магазины Lidl в Эстонии закрыты.

24 декабря все магазины Selver будут открыты с 9:00 до 19:00, исключение составит Saare Selver, который откроется в 8:00. Также Sepapaja Selver будет закрыт в течение всего периода праздников, то есть 24.12–26.12 и 31.12–01.01.

25 и 26 декабря все магазины будут работать с 10:00 до 22:00, за исключением Jõgeva, Põltsamaa, Valga и Põlva Selver, которые закроются в 21:00.

31 декабря все магазины закроются в 20:00. Откроются же магазины в обычное время – например, Balti jaama Selver ABC открывается в 7:00, Järve Selver в 8:00, а Tondi Selver в 9:00.

1 января все магазины будут открыты с 12:00 до 22:00, за исключением Jõgeva, Põltsamaa, Valga и Põlva Selver, которые закрываются в 21:00.

e-Selver будет работать по сокращенному графику 24, 26 и 31 декабря. 25 декабря и 1 января e-Selver будет закрыт.

24 декабря большинство магазинов будут открыты с 8:00 до 19:00.

25 декабря магазины открыты с 10:00 до 20:00.

26 декабря большинство магазинов будут открыты с 10:00 до 22:00.

31 декабря большинство магазинов будут открыты с 8:00 до 21:00.