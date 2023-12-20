О причинах крупного пожара в Ласнамяэ по-прежнему можно только догадываться

В Центр тревоги сообщение о пожаре на улице Суур-Сыямяэ в деревне Соодевахе поступило 23 мая в 17.49. В тушении пожара были задействованы большие силы, работы продолжались несколько дней. Выяснением причин пожара занялись Спасательный департамент и Департамент окружающей среды.

Как сказал Delfi Ärileht Айвар Кукк, возглавляющий бюро по надзору за безопасностью Пыхьяского спасательного центра, причины возникновения пожара по-прежнему можно только предполагать. „При выяснении причин пожара пришлось в основном опираться на показания свидетелей, так как записи с камер видеонаблюдения, по словам собственника участка недвижимости по Суур-Сыяэмяэ, 39, были уничтожены огнем, и после тушения территория, на которой бушевал пожар, превратилась в своего рода бассейн, заполненный различными химическими соединениями. По словам работников станции по сортировке отходов, пожар начался с дробилки для переработки опасных отходов или с емкости, находившейся непосредственно под дробилкой“, - сказал он.