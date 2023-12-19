Cerebrum Hub вошел в тройку победителей в конкурсе Ajujaht и презентует инновационный подход в переобучении взрослых

Программа переобучения, разработанная профессионалами с многолетним опытом, предлагает комплексное обучение в сфере тестирования ПО и поддерживает развитие как технических, так и софт-скиллов. Андрес Гаврилюк, генеральный директор Cerebrum Hub, подчеркивает масштабируемость и гибкость платформы, а также её потенциал для интеграции в различные образовательные системы.

Cerebrum Hub, инновационная платформа переобучения в области информационных технологий, объявляет о своем вхождении в тройку лучших команд на Ajujaht, крупнейшем эстонском конкурсе стартапов. Команда продемонстрировала способность быстро развивать идеи и внедрять их в бизнес, что было высоко оценено менторами конкурса. Майлис Плуманн, член правления Elisa Eesti, отметила, что Cerebrum Hub решает важную социальную проблему. Танель Эрм, руководитель Центра развития Microsoft в Эстонии, также согласился с тем, что Cerebrum Hub стремится решить проблему постоянных изменений в развитии рабочей силы.

На платформе Cerebrum Hub студенты занимаются 10 часов в неделю, обучаясь полностью онлайн. Секрет эффективности обучения заключается в симуляции рабочего процесса и реальных проектов, таких как тестирование приложений для заказа еды или баз данных. Образовательный процесс разделен на два основных модуля. В первом модуле студенты работают в группах, изучая ручное тестирование, а во втором - индивидуально, осваивая автоматизированное тестирование. У Cerebrum Hub есть модуль карьерного развития, направленный на обучение и практику поиска работы.

Вся программа разработана профессионалами с более чем 10-летним опытом работы. Симуляция отличается от традиционного обучения тем, что студенты учатся на практике, воссоздавая рабочие ситуации, исключая теоретическое обучение в классах.