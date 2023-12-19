Cerebrum Hub вошел в тройку победителей в конкурсе Ajujaht и презентует инновационный подход в переобучении взрослых
Cerebrum Hub, платформа для переобучения в IT-сфере, с радостью объявляет о своем вхождении в тройку лучших команд на Ajujaht, крупнейшем эстонском конкурсе стартапов. Это достижение отражает эффективность уникальной обучающей программы, основанной на симуляции реальных рабочих процессов, и подтверждает значимость Cerebrum Hub в решении социально важных задач.
Программа переобучения, разработанная профессионалами с многолетним опытом, предлагает комплексное обучение в сфере тестирования ПО и поддерживает развитие как технических, так и софт-скиллов. Андрес Гаврилюк, генеральный директор Cerebrum Hub, подчеркивает масштабируемость и гибкость платформы, а также её потенциал для интеграции в различные образовательные системы.
Cerebrum Hub, инновационная платформа переобучения в области информационных технологий, объявляет о своем вхождении в тройку лучших команд на Ajujaht, крупнейшем эстонском конкурсе стартапов. Команда продемонстрировала способность быстро развивать идеи и внедрять их в бизнес, что было высоко оценено менторами конкурса. Майлис Плуманн, член правления Elisa Eesti, отметила, что Cerebrum Hub решает важную социальную проблему. Танель Эрм, руководитель Центра развития Microsoft в Эстонии, также согласился с тем, что Cerebrum Hub стремится решить проблему постоянных изменений в развитии рабочей силы.
На платформе Cerebrum Hub студенты занимаются 10 часов в неделю, обучаясь полностью онлайн. Секрет эффективности обучения заключается в симуляции рабочего процесса и реальных проектов, таких как тестирование приложений для заказа еды или баз данных. Образовательный процесс разделен на два основных модуля. В первом модуле студенты работают в группах, изучая ручное тестирование, а во втором - индивидуально, осваивая автоматизированное тестирование. У Cerebrum Hub есть модуль карьерного развития, направленный на обучение и практику поиска работы.
Вся программа разработана профессионалами с более чем 10-летним опытом работы. Симуляция отличается от традиционного обучения тем, что студенты учатся на практике, воссоздавая рабочие ситуации, исключая теоретическое обучение в классах.
Cerebrum Hub фокусируется не только на технических навыках, необходимых для тестировщиков ПО, но и на развитии софт-скиллов, которые становятся все более важными на рынке труда. У нас уже 133 выпускника, 113 человек в процессе обучения, а 83% выпускников нашли новую работу после окончания программы.
Разработанная система обучения доказала свою эффективность на примере Cerebrum Hub. Важно отметить, что она может охватывать неограниченное количество учащихся без необходимости экспоненциального увеличения количества менторов. У Cerebrum Hub есть решение, которое легко интегрируется в любую образовательную систему.
Андрес Гаврилюк делится своими впечатлениями после финала Ajujaht: „Это был трудный, но в то же время интересный опыт. Мы доказали нашу масштабируемость, гибкость и получили новые контакты. Далее мы планируем стать номером один среди платформ переобучения не только в Эстонии, но и в Европе.“
Приглашаем всех на наши бесплатные вебинары, где каждый может попробовать себя в тестировании. Следующий вебинар состоится 21 декабря. Подробная информация на сайте www.cerebrumhub.com.
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