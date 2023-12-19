Таллинн никогда не будет построен. В следующем году начнется реконструкция Петербургского шоссе, улицы Ластекоду, тоннелей, виадуков и даже кладбищ(13)
Одним из приоритетов бюджета Таллинна на 2024 год является удобное и безопасное городское пространство, включая инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры и работу над тем, чтобы улицы становились более удобными для пешеходов. На реконструкцию и капитальный ремонт улиц и дорог в городском бюджете запланировано более 47,5 миллионов евро. Важнейшими проектами в новом году станут реконструкция Петербургского шоссе и улицы Ластекоду, строительство пешеходно-велосипедных тоннелей на Палдиском шоссе, а также реконструкция виадука на бульваре Кадака и первый этап строительства парка Путукавяйл.
По словам вице-мэра Владимира Света, в фокусе бюджета в коммунальной сфере на будущий год реконструкция важных транспортных узлов, а также строительство дорог, тоннелей и виадуков.
„Радостно признать, что несмотря на тяжелое экономическое положение Таллинн продолжает развивать важную транспортную инфраструктуру и приступает к проектированию и строительству нескольких новых объектов. Помимо создания лучшей жилой среды, городские инвестиции поспособствуют оживлению экономики“, - сказал Свет.
Летом начнется масштабная реконструкция Петербургского шоссе, в рамках первого этапа будет построен участок между Маяка и Вяйке-Паала. На строительство Петербургского шоссе в бюджете на 2024 год предусматривается 2,43 млн евро. На полную реконструкцию улицы Ластекоду предусматривается более 2,3 млн евро. В новом году также запланирована реконструкция улиц Варраку, Борнхёэ, Кыйву, Вескиметса, Сомпа, Лахепеа. На восстановительный ремонт улиц запланировано около 8,9 млн евро.
Больше прежнего будет вложено в строительство и ремонт мостов и виадуков, с целью повышения безопасности пешеходов и велосипедистов начнется создание нескольких тоннелей под железнодорожными путями. Рядом с перекрестком Тартуского шоссе и Петербургского шоссе вместо одного узкого прохода построят широкие и безопасные пешеходно-велосипедные тоннели по обе стороны дороги, на эти цели в городском бюджете предусмотрено 2,5 млн евро. Начнется строительство пешеходно-велосипедных тоннелей на пути будущей трассы Rail Baltic. Будет реконструирован виадук на бульваре Кадака, пешеходно-велосипедные тоннели построят при железнодорожных виадуках на Палдиском шоссе.
В 2024 году продолжится строительство трамвайных путей между терминалом Юлемисте и Старым портом, завершится строительство разноуровневого перекрестка Тонди, частично завершится реконструкция улицы Котка.
На создание техносетей в городском бюджете на 2024 год запланировано в общей сложности более 13,5 млн евро, большая часть этой суммы направлена на строительство общего водопровода и канализации, включая строительство современных систем сточных вод. В области уличного освещения планируется продолжить внедрение экономичных световых решений, а также ускорить переход на использование светодиодных ламп и направить больше средств на улучшение освещения в парках и детских садах.
„В новом году мы снова внесем вклад в формирование разносторонней городской среды, чтобы предложить различные интересные занятия для таллиннцев всех возрастных групп. В числе важнейших объектов проходящие через несколько районов линеарные парки Путукавяйл и Глинтовый парк, также мы обратим внимание на развитие меньших зеленых зон, площадок для выгула собак, спортивных и игровых площадок“, - добавил Свет.
На приведение в порядок парков и зеленых зон в городском бюджете предусмотрено около 3,7 млн евро. В будущем году начнется строительство первого участка Путукавяйл, а также проектирование и подготовительные работы по созданию первого отрезка Глинтового парка, который в будущем протянется от Тартуского шоссе до долины реки Пирита. В районе Хааберсти построят променад Ярвеотса, на котором будут также торговая, выставочная зоны и площадка для всей семьи. В Кесклинне начнется проектирование парка Пооламяэ, а в Какумяэ-Табасалу – проектирование и строительство дощатой дорожки.
Более 2,1 млн евро будет инвестировано в столичные кладбища, включая строительство служебного здания кладбища Рахумяэ. Также будут строиться и приводиться в порядок дорожки, канализационные трассы, ограды и ворота кладбищ.
Общий объем проекта городского бюджета на 2024 год составляет 1,26 миллиарда евро, что на 79,5 миллионов или на 6,7% больше, нежели уточненный бюджет Таллинна на 2023 год.
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