Таллинн никогда не будет построен. В следующем году начнется реконструкция Петербургского шоссе, улицы Ластекоду, тоннелей, виадуков и даже кладбищ

По словам вице-мэра Владимира Света, в фокусе бюджета в коммунальной сфере на будущий год реконструкция важных транспортных узлов, а также строительство дорог, тоннелей и виадуков.

„Радостно признать, что несмотря на тяжелое экономическое положение Таллинн продолжает развивать важную транспортную инфраструктуру и приступает к проектированию и строительству нескольких новых объектов. Помимо создания лучшей жилой среды, городские инвестиции поспособствуют оживлению экономики“, - сказал Свет.

Летом начнется масштабная реконструкция Петербургского шоссе, в рамках первого этапа будет построен участок между Маяка и Вяйке-Паала. На строительство Петербургского шоссе в бюджете на 2024 год предусматривается 2,43 млн евро. На полную реконструкцию улицы Ластекоду предусматривается более 2,3 млн евро. В новом году также запланирована реконструкция улиц Варраку, Борнхёэ, Кыйву, Вескиметса, Сомпа, Лахепеа. На восстановительный ремонт улиц запланировано около 8,9 млн евро.

Больше прежнего будет вложено в строительство и ремонт мостов и виадуков, с целью повышения безопасности пешеходов и велосипедистов начнется создание нескольких тоннелей под железнодорожными путями. Рядом с перекрестком Тартуского шоссе и Петербургского шоссе вместо одного узкого прохода построят широкие и безопасные пешеходно-велосипедные тоннели по обе стороны дороги, на эти цели в городском бюджете предусмотрено 2,5 млн евро. Начнется строительство пешеходно-велосипедных тоннелей на пути будущей трассы Rail Baltic. Будет реконструирован виадук на бульваре Кадака, пешеходно-велосипедные тоннели построят при железнодорожных виадуках на Палдиском шоссе.

В 2024 году продолжится строительство трамвайных путей между терминалом Юлемисте и Старым портом, завершится строительство разноуровневого перекрестка Тонди, частично завершится реконструкция улицы Котка.