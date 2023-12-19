ВИДЕО | Российской теннисистке пришлось играть с мужчиной в финале женского турнира

В финале выставочного турнира должны были сыграть украинка Марта Костюк (39-я WTA) и россиянка Мирра Андреева (WTA 57-я), но Костюк решила не выходить на корт против спортсменки из России.

Изначально предполагалось, что вместо Костюк сыграет Донна Векич – и на нее выйдет победительница матча между Варварой Грачевой и Андреевой.

В итоге Векич снялась, ее заменила Костюк, а в финал вышла Андреева.

Поскольку после отказа Костюк у организаторов не нашлось теннисистки подходящего уровня, которая могла бы сыграть с Андреевой, было решено, что с россиянкой может сыграть Янис Газуани Дюран, занимающий 1146-е место в мужском мировом рейтинге. Матч состоялся, и 23-летний французский теннисист выиграл со счетом 7:5, 6:2. Несмотря на поражение, Андреева все же получила победный трофей турнира.

„Я был волонтером на турнире, готовил блины. Сначала я думал, что это шутка, но оказалось, что это не так. Между мужчинами и женщинами большая разница, но победить Андрееву было сложно. Она играла очень хорошо“, - сказал Дюран.

Костюк, отказавшийся играть с 16-летней Андреевой, отказался комментировать свое решение, но причина очевидна - продолжающаяся война России с Украиной. В прошлом Костюк неоднократно отказывался пожимать руки теннисистам из России и Беларуси.

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