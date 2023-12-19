ВИДЕО | Экономический спад в стране продлится дольше, чем ожидалось. Банк Эстонии поделился свежими прогнозами

Последствия экономического спада все сильнее сказываются на рынке труда. Пока компании избегают сокращения рабочих мест, поэтому уровень общей занятости остается рекордно высоким, несмотря на почти двухлетнюю рецессию. Удержание работников стало возможным благодаря ожиданиям скорого восстановления экономики и снижению реальной заработной платы, что сделало рабочую силу для работодателей более дешевой. Однако резкое падение производительности труда свидетельствует о недостаточном использовании рабочей силы, а, согласно более пессимистичным прогнозам на ближайшую перспективу, безработица будет расти и достигнет максимума в 9% в 2024 году.

Таким образом, в этом году экономика Эстонии будет сокращаться второй год подряд, ожидается ее снижение на 3,5%. В 2024 году экономика Эстонии останется в состоянии небольшого спада в 0,4%, поскольку спрос на товары и услуги на внутреннем и внешнем рынках будет восстанавливаться очень медленно. Возможности для более быстрого роста, близкого к 3%, ожидаются в 2025 и 2026 годах.

Этот год оказался для эстонской экономики сложнее, чем ожидалось, и рецессия продлится дольше, чем предполагалось ранее. Способность предприятий продавать на внутреннем рынке была ограничена неуверенностью людей в завтрашнем дне и, как следствие, желанием экономить и иметь сбережения. А продажи на внешних рынках были затруднены более низкими показателями наших основных экспортных рынков по сравнению с европейской экономикой в целом, а также ростом обменного курса со скандинавскими странами. Немалую роль сыграли также рост производственных затрат, нарушение многих существующих цепочек поставок и исчезновение бизнес-моделей в результате войны. Нестабильная ситуация и высокие процентные ставки не способствовали притоку новых инвестиций.

Согласно прогнозу Банка Эстонии, экономический спад в стране продлится дольше, чем ожидалось, и основными причинами этого являются плохое состояние эстонских экспортных рынков и снижение конкурентоспособности. Согласно прогнозу, экономика Эстонии сократится на 3,5% в этом году и на 0,4% в 2024 году.

Остывание рынка труда приводит к снижению темпов роста заработной платы. Снижение спроса на рабочую силу и замедление роста цен также отразятся на росте заработной платы. В 2024 году коллективные трудовые соглашения, уже заключенные в государственном секторе, и повышение минимальной заработной платы в стране до 820 евро не позволят зарплате полностью адаптироваться к ослаблению экономических условий. Средняя заработная плата вырастет на 6,6% в 2024 году, а в последующие годы вернется на уровень примерно в 5%. Повышение минимальной заработной платы более чем на 13%, которое вступит в силу в следующем году, вероятно, затронет многие фирмы с более низкой производительностью и низкой заработной платой, и часть роста безработицы будет компенсирована повышением минимальной заработной платы.

Покупательная способность населения повышается, рост цен замедляется

Покупательная способность населения продолжает расти. Немногим более чем за год покупательная способность людей, получающих среднестатистическую зарплату, восстановилась наполовину; восстановление оставшейся половины займет больше времени, поскольку, хотя инфляция замедляется, будущий рост зарплат также будет сдержанным. Покупательная способность, которая предшествовала быстрому росту стоимости жизни, скорее всего, восстановится в 2025 году.

Продолжится замедление роста цен. Стоимость потребительской корзины остается неизменной уже более полугода, а текущий прогноз инфляции в 4-5% обусловлен снижением сравнительной базы. Запланированное на следующий год повышение налога с оборота и акцизов приведет к росту цен, и потребительская корзина подорожает на 3,4%. В 2025-2026 годах ожидается, что рост цен останется чуть выше 2%. Рост цен сдерживается слабой экономической активностью, а в некоторых секторах хватает резервов для снижения цен за счет удешевления энергоносителей, цен на сырьевые товары и маржи прибыли.

Составление государственного бюджета становится все сложнее. Учитывая, что в ближайшие годы экономический цикл будет слабее обычного, для стимулирования экономики потребуется поддержка из бюджета. В то же время в результате принятых ранее решений в бюджете уже есть устойчивый дефицит, и дальнейшее стимулирование будет означать еще большее увеличение дефицита, что ускорит рост государственного долга и процентного бремени. Возможности для этого также ограничены возможными несоответствиями с государственными правилами и правилами Европейского союза. Поскольку рост налоговых поступлений, скорее всего, останется ниже прогнозируемого на данный момент, то, чтобы избежать затягивания долговой спирали, необходимо ограничить рост расходов или найти новые источники доходов.

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