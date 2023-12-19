19.12.2023, 08:26
Назван новый директор Ласнамяэской гимназии
ФОТО: | Delfi Meedia
С 19 декабря к работе на посту директора столичной Ласнамяэской гимназии приступила Оксана Йогансон, пишет RusERR.
Накануне на своем заседании в этой должности ее утвердила Таллиннская городская управа.
Йогансон, которая ранее работала в этой же школе завучем, стала победителем открытого конкурса, объявленного в октябре.
Предыдущий директор - возглавлявший гимназию с весны 2017 года Андрей Канте - покинул свой пост в начале мая, став новым вице-мэром Таллинна по вопросам образования.
После этого Оксана Йогансон была назначена исполняющим обязанности директора.
В Ласнамяэской гимназии учатся около 1400 учеников.
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