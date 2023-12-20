Не дошел до школы. Пропавший в Таллинне парень нашелся

По сообщению родственников, в первой половине дня 18 декабря Яспер вышел из своего дома в Нымме. Он должен был отправиться в расположенную в этом же районе школу. Однако до школы юноша не дошел, вечером он домой не вернулся. У молодого человека не было при себе телефона.

Получив сообщение, полиция проверила Нымме. В поисках были задействованы дрон и служебная собака, но обнаружить юношу не удалось. После полуночи в районе железнодорожной станции Пяэскюла были найдены принадлежащие юноше рукавицы.

В среду пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила, что Яспер вчера вернулся домой и с ним все в порядке.

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